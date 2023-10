VIDEO | Aseguran que Sofía Clerici «extorsionó» a Insaurralde antes de la polémica: «100 mil dólares»

Martín Insaurralde y Sofía Clerici desataron la polémica tras confirmar su romance con imágenes de un lujoso viaje a Marbella. Por estas horas son muchos los rumores en torno a la paraje, desde infidelidades hasta una extorsión millonaria.

Sobre esto último, la periodista Estefi Berardi sorprendió a todos en Mañanísima (Ciudad Magazine) con otra versión de la polémica y aseguró que hubo una extorsión de por medio. “Tengo una información confirmada, pero me gustaría sacar por teléfono a Sofía Clerici y preguntárselo a ella para ver si es verdad”, comenzó diciendo la panelista.

Al ver que la modelo tenía apagado el teléfono, lanzó: “Me gustaría preguntarle a Sofía si es verdad que ella hizo un pedido, en un audio que está grabado, de 100 mil dólares, previo a publicar todo lo que publicó. Me gustaría preguntarle si esto es real”.

Sorprendido, Pampito señaló: “Es fuertísimo lo que estás diciendo. O sea, Sofía Clerici le habría pedido a Martín Insaurralde 100 mil dólares previo a las publicaciones”. Berardi reafirmó y, tras destacar que su fuente es inobjetable, agregó: “Claramente, Martín Insaurralde no accedió a ese pedido porque publicó todo”.

A modo de cierre, la panelista aseguró: “Le dijeron que podía ir presa porque está todo grabado. Por eso después sacó este comunicado explicando y retractándose”.

“Me pongo como ciudadana. Jésica Cirio contaba que la amenazaban y la extorsionaban, pero no decía quién. Esto que me llega a mí… Es toda gente que se maneja returbio, acostumbrada al apriete. Yo conté de los mensajes que me mandó Jésica de una manera… Es gente que está acostumbrada a vivir así. Todo muy oscuro. Horrible”, concluyó.

Cuál fue la explicación de Sofía Clerici sobre los lujosos regalos

Durante la tarde del domingo, la modelo tuiteó y aclaró que la costosa cartera y el lujoso reloj que subió a sus historias de Instagram no fueron un regalo del ex jefe de Gabinete provincial.

“Investiguen bien mis años pasados, antes de conocer a Martín siempre tuve mis cosas de valor (carteras, alhajas, etc), trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados ,no políticos justamente… nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio Tal Persona…”, escribió en Twitter.