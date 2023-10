Martín Insaurralde renunció a su candidatura a concejal tras la difusión de sus fotos con Sofía Clérici

El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde presentó también su renuncia a la candidatura como primer concejal de Unión por la Patria (UxP) en Lomas de Zamora, revelaron hoy fuentes oficiales.

Esta segunda dimisión de Insaurralde se da después de que se conocieran fotos suyas junto a la modelo Sofia Clerici a bordo de un yate en Marbella (España).

Al declinar su postulación a concejal en la lista que encabeza Federico Otermín como candidato a intendente de Lomas de Zamora, queda Marina Lesci, actual intendenta interina de ese partido, como primera postulante a concejal.

.

Massa pidió que Insaurralde renuncie a su candidatura de concejal: «Cometió un grave error»

El candidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa, consideró que Martín Insaurralde «cometió un grave error» y le pidió que también dimita a su candidatura a concejal. Fue en declaraciones que realizó luego del debate presidencial que se realizó durante el domingo por la noche, en Santiago del Estero.

Massa sostuvo que Insaurralde «debe renunciar» a la candidatura a primer concejal por el peronismo en Lomas de Zamora, en la lista que propone a Federico Otermín como nuevo jefe comunal del distrito.

Martín Insaurralde renunció ayer como jefe de Gabinete bonaerense

Martín Insaurralde presentó su renuncia como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, luego de que este sábado se difundieran fotos suyas junto a la modelo Sofía Clerici en un lujoso yate, apostado en la costa del Mediterráneo.

En un breve comunicado de prensa, el ahora ex funcionario anunció: “Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”.