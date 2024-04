Kicillof criticó al Gobierno de Milei: «Un Estado desertor y ausente que no cuida a nadie»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó una vez más contra el presidente Javier Milei este martes 3 de abril. Criticó al actual gobierno actual ante el brote de dengue y los despidos masivos de trabajadores estatales.

Axel Kicillof se hizo presente una vez más en redes sociales para apuntar contra el presidente y su gobierno. El gobernador criticó las medidas y calificó al Estado de «desertor y ausente que no cuida a nadie» ante la situación que atraviesa el país por el brote histórico de dengue.

También hizo referencia a los despidos y sostuvo que: «Con Milei como presidente, el Gobierno solo está presente para despedir trabajadores, subir tarifas, poner techo a los salarios y defender privilegios».

Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara que son 15 mil los trabajadores estatales despedidos, se reportó la presencia de las fuerzas de seguridad dentro de los edificios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Cancillería y los ex ministerios de Educación, Trabajo y Ciencia y Tecnología. En este sentido Kicillof puntualizó: «Amanecimos con el Conicet y otras dependencias públicas casi militarizadas. Vimos hoy un espectáculo tan triste como cruel que quedará en la memoria como una de las imágenes más representativas de este tiempo tan oscuro».

Finalmente, el gobernador bonaerense expresó su solidarización con aquellos empleados que perdieron su trabajo y resaltó: «Nuestro compromiso es hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger los derechos del pueblo bonaerense y para atenuar la agresión de Milei sobre los derechos y la vida cotidiana de las familias«.

Axel Kicillof cuestionó a Milei por su discurso el 2 de abril

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó a Javier Milei el martes 2 de abril en el marco de los actos de conmemoración de la Guerra de Malvinas y dijo que “no se puede homenajear y tener como ídola a Margaret Thatcher”, ex primera ministra del Reino Unido cuando ocurrió el conflicto bélico en 1982.

«Estamos esperando que quien es hoy presidente de la Nación le diga al pueblo que no se puede homenajear y tener como ídola a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos», expresó en su crítica y también agregó: «La soberanía no es sólo un discurso el 2 de abril, no es sólo portar los símbolos nacionales o cantar el himno: la soberanía hay que ejercerla y actualizarla todos los días”,