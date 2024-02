Kicillof no descarta emitir su propia moneda en provincia de Buenos Aires: «Nos invitan al caos»

Axel Kicillof habló en conferencia de prensa esta tarde y se refirió sobre la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires emita una moneda propia ante el ajuste del Gobierno de Javier Milei. «Se están estudiando respuestas«, lanzó en tono ambiguo, aunque sin descartar la medida.

Luego de anunciar que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar la decisión de Javier Milei de recortarle a la provincia el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, Kicillof fue consultado por la posibilidad de que el gobierno provincial emitiera una moneda propia para saldar sus responsabilidades.

Kicillof evitó dar una respuesta concreta, pero no descartó la iniciativa. «Se están estudiando muchísimas respuestas de diversa índole. Yo no quiero y no me resigno a avanzar en una suerte de desintegración que parece provocada y producida. Nos invitan al caos, a la locura, a hacer cualquier cosa», respondió, dejando la puerta abierta al regreso de las cuasimonedas, medida que ya estableció su par Ricardo Quintela en La Rioja.

En esta línea, pidió «buscar una solución institucional que no implique la disolución de nuestra nación» y repitió: «Buscaremos todas las medidas posibles».

«La respuesta no es, del otro lado, instrumentos que pareciera que se quieren lograr a través de la provocación, casi de la búsqueda de respuestas que no corresponden. Vamos a seguir intentando hacerlo dentro de lo sensato, lo correcto, lo adecuado«, concluyó.

Con información de Clarín