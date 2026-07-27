Dólar hoy, 27 de julio: a cuánto cotiza en las pizarras y qué pasa con la brecha en el inicio del día

El mercado cambiario retoma la actividad este lunes 27 de julio ajustando las pizarras institucionales en el arranque de la última semana del mes. Tras la estabilidad de las últimas ruedas, las pantallas de referencia reacomodan sus cotizaciones desde la primera hora, en un movimiento que busca marcar la cancha para el resto del circuito financiero.

De esta manera, el esquema minorista reajusta sus valores mientras la plaza sigue atenta a la respuesta de los dólares financieros y el impacto directo de la brecha en la región. A continuación, repasamos la grilla actualizada con los nuevos precios de la jornada y las cotizaciones clave para tus operaciones.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 27 de julio 2026

La banca pública de referencia cierra las operaciones, este viernes 24 de julio 2026, con los siguientes valores en pantalla:

Dólar oficial (compra): $1.470,00.

(compra): $1.470,00. Dólar oficial (venta): $1.520,00.

(venta): $1.520,00. Dólar tarjeta (consumos en el exterior): $1.980,00.

(consumos en el exterior): $1.980,00. Dólar mayorista (operaciones comerciales): $1.490,00.

Según los criterios institucionales del Banco Nación (BNA), el valor del dólar oficial minorista sostiene el sendero de microajustes, pautado por la autoridad monetaria.

Por su parte, el dólar tarjeta contempla el 30% fijo a cuenta de Ganancias tras la eliminación del Impuesto PAIS, consolidando un parámetro estable para consumos y servicios externos.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 27 de julio 2026

En el segmento de capitales e instrumentos financieros administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las cotizaciones bursátiles cierran de la siguiente manera:

Dólar MEP (dólar bolsa) : cierra en $1.532,20, manteniendo un comportamiento plano de bajísima volatilidad.

: cierra en $1.532,20, manteniendo un comportamiento plano de bajísima volatilidad. Dólar CCL (Contado con Liquidación): cotiza a $1.595,41, afianzándose como la vía legal corporativa para obligaciones en el exterior.

(Contado con Liquidación): cotiza a $1.595,41, afianzándose como la vía legal corporativa para obligaciones en el exterior. Dólar blue (mercado informal): se posiciona en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, conservando un margen reducido de dispersión respecto a las pantallas oficiales.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este lunes 27 de julio 2026

Lunes 27 de julio 2026 . En Neuquén , el dólar oficial cierra su actividad en el Banco Provincia a:

$1.460 para la compra.

$1.530 para la venta.



. En , el cierra su actividad en el a: $1.460 para la compra. $1.530 para la venta. Lunes 27 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se ofrecía a:

$1.465 para la compra.

$1.515 para la venta.

Análisis de mercado: las claves que estabilizan el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis sobre la coyuntura que estamos trabajando demuestra que la estabilidad en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde a la disciplina fiscal y al control de agregados monetarios.

Los analistas financieros de la City señalan que la política de emisión cero, sumada a tasas de interés reales atrayentes en instrumentos en pesos, incentivó a las empresas a desprenderse de liquidez en moneda extranjera para cubrir obligaciones impositivas de la quincena, esterilizando sobresaltos en las cotizaciones bursátiles.