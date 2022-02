Carreras le respondió al Presidente y dijo que no es prioridad el camino a lago Escondido

La gobernadora Arabela Carreras fue categórica al responder al presidente Alberto Fernández por el acceso al lago Escondido: “Siempre estamos dispuestos a que Nación financie obras en Río Negro, la prioridad nuestra la vamos a acercar, no necesariamente tiene a este camino”, afirmó la mandataria y dijo que en su carpeta están en primer orden los caminos productivos.

El presidente dijo en declaraciones a la prensa que se debe facilitar el acceso al espejo de agua porque es “público” y afirmó que dialogó con Carreras la posibilidad de “construir en algún momento un camino que conduzca al lago”, en oportunidad del viaje al exterior que compartieron, al tiempo que en la zona de El Foyel se realizaban las manifestaciones para reclamar el libre acceso al lago Escondido.

“Nosotros manifestamos que los recursos provinciales tienen una jerarquización de prioridades”, dijo Carreras en Viedma donde presidió la apertura de sobres para ejecutar servicios en un loteo social de Fernández Oro, y puso como ejemplo la necesidad de mejorar caminos rurales de las zonas productivas de los valles porque “la fruta se deteriora”.

Carreras señaló: “Acá no se trata simplemente, por alguna estrategia militante, priorizar las obras que necesitan los rionegrinos, creo que esa prioridad debe darse a partir de escuchar a los pobladores, escuchar a los productores, y siempre toda inversión nacional es bienvenida”.

También esbozó: “Nos parece muy bien que el gobierno nacional invierta en caminos de Río Negro, no lo hace habitualmente, así que si puede contribuir a los caminos rurales sería muy bueno y nosotros le vamos a plantear todos los caminos que necesitan inversión”.

En esa línea la mandataria dijo que esta semana llevará a Nación un proyecto para mejorar el camino de acceso al puerto de Punta Colorada, en Sierra Grande, desde la ruta nacional 3, porque será un acceso necesario para la producción de hidrógeno verde y también afirmó que tiene en carpeta la realización de otro camino rural para el paraje Trailacaule, donde vive una comunidad indígena, que tiene proyectos productivos y turísticos.

Consultada por RÍO NEGRO si la provincia acompañará el camino al lago si Nación invierte, Carreras respondió que acepta el financiamiento nacional, pero su prioridad no tiene en cuenta este camino. “Este camino puede hacerse y está muy bien que se haga, genera un acceso a una fuente de agua, pero en definitiva el tránsito de nuestra población local no lo prioriza porque no pasa por allí la producción de Río Negro, no pasa por allí el tránsito habitual de los pobladores, por lo tanto hay otros caminos que sí son prioritarios y esto sí lo hablé con el presidente, le pedí que priorizara el camino a Punta Colorada porque va a ser determinante para la inversión de hidrógeno verde”, sentenció la gobernadora.

Respecto al acceso al lago Escondido, dijo que hay un camino existente, al referirse al camino de montaña por el que los manifestantes quisieron llegar al lago. “No estamos priorizando trabajos de máquinas por ese camino porque las máquinas están abocadas a los otros caminos que sirven para sacar la producción”, respondió. Ese trayecto al que se refirió demanda 4 días de caminata y no es de acceso vehicular. No mencionó el camino por Tacuifí que permite el paso de vehículos y atraviesa otros campos privados previo a llegar a la propiedad de Lewis.

También la mandataria dijo que la “problemática del acceso a las fuentes de agua” está en todo el país, no solamente en Río Negro y señaló que tampoco la provincia es la que más tierras en manos de extranjeros tiene, pero admitió que “de alguna manera esta militancia que lleva adelante Magdalena Odarda pone en evidencia la situación”.