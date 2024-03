La anécdota del desayuno con Milei que contó Villarruel: «¿Querés un pollo?»

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, habló luego de la polémica por el aumento a los legisladores, que luego el presidente pidió volver para atrás, y después por haber habilitado el debate en el Senado del DNU. Sostuvo que su relación con Javier Milei es muy buena y relató cómo fue el desayuno que compartió esta mañana con él en Casa Rosada.

“Hoy desayunamos en la Casa Rosada. Me estaba esperando con unas galletitas tipo express y dije ‘qué bodrio. ¿Acá no hay unas medialunas, algo?’. Él me dijo ‘vos pedí lo que quieras. ¿Querés un pollo?’”, contó.

Aseguró en diálogo con TN que no sintió que destinado a ella el comunicado que compartió Milei luego que ella convocara una sesión en el Senado para tratar el DNU que finalmente se cayó.

“Yo no me sentí tocada. No me equivoqué con el DNU”, afirmó.

Villarruel: «Mi relación con Milei está bien»

“Mi relación con Milei está bien”, afirmó en la entrevista televisiva. “Somos dos personas que se complementan”, indicó.

“Él es vehemente en la vida pública y es más tranquilo en la vida privada y yo soy al revés y nos complementamos. Yo soy más templada en la vida pública y en privado soy más extrovertida”, argumentó

“Eso es lo que privilegió el pueblo argentino cuando nos eligió. Era y es algo muy completo”, remarcó.

Fuente: Noticias Argentinas