Villarruel diferenciada de Milei por las Fuerzas Armadas y el aumento a legisladores: «No estoy de acuerdo»

La vicepresidenta Victoria Villarruel se desmarcó la postura oficial este jueves al cuestionar el envío de Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico en Rosario y defender el aumento de las dietas de los legisladores, que el propio Javier Milei pidió suspender. Además, no descartó ir por ir por la presidencia en un futuro.

En una entrevista donde analizó la actualidad y también el pasado del país, la titular del Senado justificó en primer lugar el aumento para los diputados y senadores, ya que, consideró, «tienen que ser retribuidos en forma digna». «Tienen que ganar bien y actualmente no ganan bien», añadió en ese sentido.

Villarruel remarcó que si los integrantes del Poder Legislativo «no reciben un sueldo digno para la importantísima tarea que le delegamos los argentinos, solo van a poder ser legisladores ricos, los corruptos, los narcos o los que tenga sponsor atrás, el resto no va a llegar«.

En esa línea, se preguntó: «Si va a cobrar poco, ¿no van a ser susceptibles a la corrupción».

Sobre la marcha atrás con el aumento, reveló que fue porque «me lo pidió el presidente«, quien sostuvo que, ante el esfuerzo del pueblo, «la clase política tenía que acompañarlo aún en desmedro de la responsabilidad que se les está dando», añadió la vicepresidenta, sobre su diálogo con Milei acerca del tema.

Fuerzas Armadas en Rosario: «No estoy de acuerdo», dijo Villarruel

La compañera de fórmula del actual mandatario también se manifestó en contra del proyecto del ministro de Defensa, Luis Petri, para modificar la Ley de Seguridad Interior y favorecer la participación de las Fuerzas Armadas en otros asuntos, como por ejemplo, el combate al narcotráfico en Rosario.

“No estoy de acuerdo. La función de las FFAA no es combatir a los civiles, creo que había quedado claro con el tema de los ‘70. El narco, para el derecho, es un civil”, apuntó y argumentó: “En los ‘70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que los combatieron? Presos”, evaluó Villarruel.

Remarcó que con la legislación vigente, si un agente del Estado lucha contra el terrorismo «el plexo legal no lo permite», debido a que los militares «solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una una declaración de sitio o ante un enemigo estatal del exterior”.

Villarruel sobre el vínculo con Milei: «Está bien»

En diálogo con Jonatan Viale, por TN, Villarruel también habló de su relación con Javier Milei, luego del presunto enfrentamiento entre ambos como consecuencia del revés del DNU en el Senado, en una sesión convocada por la vicepresidenta.

«Está bien. Somos dos personas que se complementan. Él es más vehemente en la vida pública y tranquilo en privado. Yo al revés, y nos complementamos. Creo que es lo que privilegió el pueblo argentino porque es algo muy completo. Hoy desayunamos. Me esperó con galletitas tipo exprés y le dije ‘qué bodrio’, dame una medialuna’. Me dijo ‘pedí lo que quieras’. Hay buena onda”, explicó.

Sobre el rechazo al decreto en cuestión, aseguró que «no me sentí tocada«, ya que «estaba en juego la institucionalidad». Argumentó que «no puede hacer lo que quiera, esto tiene que funcionar, se tienen que debatir las leyes, yo soy un árbitro«.

Y agregó: «El DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se trataran. Puedo buscar el momento, pero no estar eternamente deteniéndolo”. De todas formas, confió en que la iniciativa siga vigente, aunque anticipó que el Gobierno tiene «un plan B y C».

Villarruel y la posibilidad de ir por la presidencia

De forma inesperada, la titular del Senado fue consultada por sus aspiraciones políticas, concretamente, por la posibilidad de competir por la presidencia en un futuro.

“Cuando termine mi mandato quiero que digan ‘qué flor de Vicepresidente que fue’. ¿Flor de Presidente? No sé, no me desvela. No lo descarto, tampoco me quita el sueño”, respondió Villarruel, dejando entreabierta esa opción.

Regreso del servicio militar: «Las condiciones no están dadas»

Volviendo a la discusión por el rol de las Fuerzas Armadas, la vice descartó el regreso del servicio militar obligatorio porque «las condiciones no están dadas» y el presupuesto en la actualidad «es muy bajo».

Reconoció que esta iniciativa «es un tema de morbo» y enfatizó que el servicio militar de carácter obligatorio, para volver a implementarse, «tiene que ser eficiente con un presupuesto acorde a lo que estamos defendiendo», ya que Argentina «es la octava extensión territorial».

Villarruel, también con reparos por la postulación de Lijo a la Corte Suprema

Otro de los temas que develó diferencias entre el binomio que ganó las elecciones el año pasado fue el de la postulación del juez Ariel Lijo para incorporarse a la Corte Suprema de Justicia, como informó ayer el Gobierno nacional.

Villarruel aseguró este jueves que se enteró por los medos de la decisión, al tiempo que cuestionó el accionar del magistrado impulsado por el Ejecutivo: «No lo conozco, pero no me gustó cómo actuó en la causa Rucci».

Además, dio a entender que, como la vacante a ocupar en el máximo tribunal era el de la jubilada jueza Elena Highton de Nolasco, hubiese preferido a una mujer para suplantarla.

«No me enloquece -evaluó la postulación-, dado que era una banca de una mujer me hubiese gustado una mujer, una catedrática, una jueza. Hay mujeres que son muy eficientes», recalcó.

Sobre Manuel José García Mansilla, el otro candidato propuesta por el Gobierno, la vicepresidenta destacó su trayectoria, al calificarlo como «un constitucionalista de fuste» y asegurar que «para los que somos abogados es wow«.

«Existe un morbo con el 24 de marzo»

Asimismo, la dirigente apuntó contra los organismos de derechos humanos y los espacios políticos que participarán de las movilizaciones este 24 de marzo, al cumplirse un nuevo aniversario del último golpe de Estado en el país, y habló de «un morbo» de algunos sectores con esa fecha.

«Claramente hay un morbo con esa fecha, parece que a la izquierda se le va la vida si el 24 de marzo no logran que se escuche su mensaje ininterrumpido de hace 40 años», analizó Villarruel.

También hizo mención a la denuncia que presentó H.I.J.O.S por el abuso de una de sus militantes y aunque pidió que se expida la Justicia, llamó a terminar con «el relato que hace la izquierda».

Con información de TN e Infobae