La Cámpora advirtió en la plaza: “El gobierno es con la gente adentro”

La crisis que transita el Frente de Todos sumó un nuevo capítulo, con duros reclamos de los referentes de La Cámpora contra Alberto Fernández por el acuerdo que se alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el rumbo de su gestión.

El protagonista central fue el diputado Máximo Kirchner, quien encabezó una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Memoria y le envió un mensaje al Presidente: “El gobierno es con la gente adentro”.

La creciente tensión en la coalición oficialista está a flor de piel y, más allá de las manifestaciones de buena voluntad para garantizar la unidad, los referentes de los sectores más duros del kirchnerismo decidieron salir el jueves a marcarle la cancha al presidente Fernández.

Temprano, al encabezar el acto oficial, el primer mandatario trató de pacificar. “El 24 de marzo es el día de la memoria e irónicamente es el día en el que más unidos estamos”, dijo. Explicó que en cada aniversario del golpe militar de 1976 “la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió aquel día”.

Más tarde, reapareció Máximo Kirchner. El hijo de la Vicepresidenta encabezó la movilización kirchnerista y aprovechó un breve contacto con los encargados de la transmisión para despacharse. “No podemos compadecernos de nosotros mismos. Tenemos que salir adelante. La autocompasión es el peor camino. Nosotros queremos transformar la realidad, para eso nos preparamos”, expresó.

Además, pidió “entender que cuando la gente está presente en un gobierno y cuando la gente es parte de un gobierno, cuando lo banca, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro”.

Máximo Kirchner caminó escoltado por otros de los referentes de La Cámpora, intendentes bonaerenses y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre otros.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner evitó adentrarse en el conflicto interno, pero ponderó la movilización que realizaron los militantes kirchneristas a Plaza de Mayo. Es que la marcha de esa agrupación sorprendió por su masividad y se interpretó como una demostración de fuerza.

Incluso, esa última percepción se complementó con declaraciones del secretario general del espacio y ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque. En declaraciones con Radio Con Vos, el “Cuervo” recordó que Alberto Fernández llegó al Frente de Todos después de “ser el jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires”, en referencia al Frente Justicialista Cumplir que lideró Florencio Randazzo.

Larroque dijo que es el presidente Fernández el que debe promover un espacio de diálogo para resolver las diferencias internas y descartó la posibilidad de que el kirchnerismo rompa con la coalición. “Me parece que es difícil que nos vayamos de algo que constituimos”, completó.

Alberto Fernández recibió múltiples planteos, hasta del gobernador Kicillof. “Al que no le interese pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos, hay que dar todas las peleas”, dijo el mandatario provincial luego de encabezar un acto con la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Bonafini también hizo su aporte en la interna. Luego de reunirse el miércoles con Cristina Kirchner, salió a diferenciarse del presidente Fernández y del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Massa no tiene nada que ver con nosotros y mucha gente que entró en el Frente no tiene que ver con nosotros. A medida que va mostrando bien su cara, Alberto no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista”, sentenció.

Corresponsalía Buenos Aires.-