CFK participó de un homenaje a una maestra desaparecida: «Podría haber sido yo»

La vicepresidenta Cristina Kirchner participó de un homenaje a una maestra desaparecida durante la última dictadura, un día antes de 24 de marzo.

«Podría haber sido yo”, afirmó la ex jefa de Estado en un video que envió para el acto de cambio de nombre de una escuela en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

La vicepresidenta felicitó a docentes y alumnos por renombrar el establecimiento por Noemí “Mimí” Tardivo, secuestrada el 8 de julio de 1976.

«Quiero agradecerles a las autoridades del colegio, a su directora, Natalia Rodríguez, y felicitar a ella, a los docentes y fundamentalmente a los alumnos», aseguró la vicepresidenta. En su reflexión, Cristina Kirchner señaló: «Una típica muchacha de aquella época, con su guardapolvo y medias tres cuartos».

«Quiero nombrarlos a todos y a todas los que firmaron esta hermosa nota donde me invitan. Aunque sea participar de esta manera que lo estamos haciendo, me hubiera encantado poder estar presente en el día de hoy pero mi agenda no lo permite», indicó la ex presidenta.