La candidatura de Massa presidente logró un tercer lugar en Neuquén

Desazón por los números magros y por el triunfo de la derecha, fue la primera impresión de los justicialistas que militaron la candidatura de Pablo Todero para la diputación nacional, ya sea en el local del PJ (134 A) massista o en el lugar donde se reunieron los datos por la precandidatura de Juan Grabois (134B).

Solo el diputado provincial Darío Peralta (Frente de Todos) enfrentó en el local partidario las consultas de los periodistas, micrófonos y la cámaras, incluso hasta altas horas de la jornada electoral. El legislador intentó minimizar las consultas de los diferentes medios que llegaban con novedades parciales de las mesas en las que se observaba un voto fuerte del sector de Javier Milei.

«Estamos peleando con Juntos por el Cambio, no tenemos en la capital los números que tienen ellos (por las candidaturas de Milei que daban el mayor porcentaje de votantes) por ahora es una incertidumbre. Lo importante es que pasamos la barrera que debíamos y seguimos en campaña para octubre», esbozó Peralta.

Los números dieron luego que la candidatura de Pablo Todero consiguió el 16% de los votos, Massa presidente alcanzo unos 50.000 votantes y otros 20.000 logró Grabois en Neuquén.

Hasta pasadas las 21,50 hubo silencio en la dirigencia del PJ. Ni el candidato a la diputación, ni el presidente del Partido o el jefe de la campaña Massa presidente, Darío Martínez, se presentaron o dieron un adelanto de los números provisorios que ya conocían alrededor de las 21.

«Somos el único proyecto político que salimos a contar qué queremos para el país y dentro del gobierno nacional, es la única que o hizo», dijo Peralta junto a un puñado de militantes que recibían planillas y numeros en el PJ.

Bregó por lograr en octubre «más votos que la derecha, para que no se pierdan derechos a la hora de discutir leyes en el Congreso por otorgar más derechos y no perder beneficios». Una hora antes de la medianoche, y por una de las redes sociales, Todero se expresó por «continuar construyendo y ser la fuerza política que nos permita ir hacia adelante». No hizo referencia al posicionamiento logrado en la elección y aconsejó «aferrarnos muy fuerte a nuestras convicciones y continuar militando con el corazón por el país que soñamos y sabemos que es posible».

En el local del PJ recibieron planillas y resultados hasta las 22 y luego cerraron, sin la prometida llegada de la dirigencia partidaria, ni los candidatos, conferencias ni festejo.

Desde el sector que trabajó por la candidatura de Grabois, la legisladora Soledad Salaburu destacó que «en Neuquén hay una desazón, un desencanto con la política que en el último año lo capitaliza la derecha desquiciada de Milei y que tiene que ver con el hartazgo de la gente; hay que salir a dar la batalla contra ese discurso que pegó profundamente en la población general», dijo aun cuando no se conocían los números de la Libertad Avanza.

Aseguró que desde el sector, se reunirán a partir del lunes con los militantes y las diferentes organizaciones sociales para «encontrarnos y sacar adelante el desafío. Vamos a sumarnos a lo que defina Patria Grande», sostuvo. Desde ese sector político, Santiago Arizio, desde el norte neuquino, aseguró que «trabajaremos para que la derecha no gane en el país y se instaure, ese será el objetivo. Mañana con los datos de cada lugar, iniciaremos de nuevo; pero es preocupante el voto de Milei principalmente en los sectores populares, que van a sufrir las políticas que ellos van a aplicar. Tenemos que estar unidos para que eso no se instaure», insistó.

Salaburu agregó que se trabajó en Neuquén con más entusiasmo que recurso «pero nos ayudó a juntarnos con una gran cantidad de gente militante de base, de distintas organizaciones sociales y partidos políticos. Nos fortaleció mucho para reencontrarnos y el desafío está adelante», sostuvo.

Antes que se conocieran los resultados, cuando sólo había tendencias, la diputada provincial del Frente de Todos, consideró que esas primeras mesas con las cifras en favor de la derecha «nos obliga a replantearnos el rol de los partidos políticos y qué pasa con la participación ciudadana; y esa cerrazón que tuvieron los partidos políticos tradicionales que dejaron que florezcan personajes como Milei», criticó.