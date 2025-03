La comunidad mapuche Buenuleo denuncia que la Policía ingresó a su territorio en Bariloche

La comunidad mapuche Buenuleo, que está asentada al sur de Bariloche, al pie del cerro Ventana, denunció esta mañana que la Policía de Río Negro junto a la fiscal jefa Betiana Cendón ingresaron en su territorio para llegar hasta el predio en disputa ubicado detrás por la inexistencia de un camino de acceso a la propiedad que reclamó un privado.

La comunidad tiene su territorio reconocido delante de las 90 hectáreas que fueron parte del litigio judicial con Emilio Friedrich, de donde la semana pasada informaron su retiro tras una orden de desalojo ordenada por la justicia.

Pero el conflicto que se evidenció hoy se origina porque esa propiedad que debe ser restituida a Friedrich no tiene otro acceso que no sea atravesando la comunidad mapuche.

Según la lof, la Policía y la fiscal llegaron esta mañana con un importante operativo para hacer entrega de la posesión de la tierra al privado y accedieron por el predio comunitario que no está en discusión legal.

«Bajo el argumento de un camino ‘vecinal’ que no existe, la fiscal se atribuye potestades que no tiene y bajo ese argumento utiliza un camino interno de uso tradicional que la comunidad utiliza para llegar a la zona de recolección de leña, de recolección de lawen y de pesca», denunciaron desde el Parlamento Mapuche, que remarcó que no se trata de una senda vecinal por lo que denuncian un ingreso ilegal.

Friedrich, que se presentó en el lugar, dijo a Radio Seis que «consiguieron» un documento municipal que certifica la existencia de un «camino vecinal» que pertenece al ejido de Bariloche, por donde debería acceder al predio trasero donde se encuentra su vivienda, de la cual fue despojado en 2019 cuando denunció la ocupación de la comunidad mapuche vecina.

La comunidad Buenuleo había obtenido el reconocimiento territorial por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por un total de 481 hectáreas ubicadas al sur de Bariloche, detrás del barrio El Pilar I, pero esa medida fue anulada en septiembre del año pasado por el nuevo titular del organismo Claudio Avruj que ordenó hacer un nuevo relevamiento dando participación a la provincia de Río Negro y a Friedrich, el privado que cuenta con un boleto de compra venta por una fracción de esas tierras que adquirió años atrás a un tercero.

