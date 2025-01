La confesión de Weretilneck sobre el ingreso de personal en el Estado, en Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló del conflicto con los gremios estatales, que reclaman por aumento salarial y la cesantía de 448 contratados. Sin embargo, durante su explicación arrojó una llamativa confesión sobre el ingreso de personal al Estado en épocas de alta inflación.

El mandatario rionegrino brindó este lunes una entrevista al canal Somos el Valle y se refirió al congelamiento de los salarios estatales. Al respecto, ratificó: «Toda la masa salarial de los trabajadores de la provincia durante el año pasado estuvieron por arriba de la inflación. No se deterioró el salario ni el poder adquisito de los trabajadores«.

Weretilneck volvió a defender la postura de la Provincia con respecto a la actualización de los haberes de los agentes públicos, que permanece sin alteraciones desde octubre. «Si los ingresos de la Provincia están congelados o cayendo no puedo seguir una lógica de aumentos salariales, porque habrá un momento en que absorberán toda la planta del Estado y vamos a hacer inviable a la Provincia», aseveró.

Sin embargo, afirmó —como en otras ocasiones— que las mesas de diálogo con los referentes sindicales permanecerán abiertas.

Además, se refirió a la baja de contratos por incumpliento de deberes y amparó la medida como parte de un plan para volver más «eficiente» al Estado. «El agente público, desde el gobernador hasta el empleado, nos debemos al contribuyente. Si alguien tiene el privilegio de ser empleado público lo menos que tiene que hacer es cumplir«, agregó.

Para Weretilneck, la «inflación» ya no es capaz de «disimular la ineficacia» del Estado

Seguidamente, el gobernador rionegrino confesó que hubo un «cambio de época» donde la «inflación» ya no es capaz de «disimular la ineficacia» del Estado. En ese sentido, lanzó una controvertida confesión al señalar que antes se podían «simular» los ingresos de personal.

«Cuando la inflación disimula la ineficacia no pasa nada, porque la inflación se va llevando todo. Cuando usted no tiene más inflación y los ingresos se mantienen igual, yo no puedo incorporar más empleados», agregó en referencia a las contrataciones.

Seguidamente, ejemplificó: «Si en un jardín de infantes tengo tres porteros, y dos de ellos no van a trabajar, no puedo incorporar a tres porteros más. Porque no lo voy a poder pagar. Antes sí (durante el período de alta inflación), simulaba«.