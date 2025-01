Weretilneck aseguró que los salarios estatales de Río Negro superaron la inflación en 2024

Con el dato de la inflación de todo 2024, que a nivel país ascendió a 117,8%, el gobernador Alberto Weretilneck, ratificó que en Río Negro los salarios estatales superaron en un 39% el indicador de precios, con incrementos promedios que llegan al 156%.

El mandatario desde octubre mantiene la premisa de que los aumentos otorgados en el año que pasó superaron la inflación y por eso no hubo propuesta de incremento salarial en el último trimestre de 2024, a pesar de los reclamos de los sindicatos estatales que reprochan que en la ecuación no contempla el Gobierno los últimos dos meses de 2023, que no tuvieron mejora.

Para Weretilneck los aumentos concedidos el año pasado “resguardaron el poder adquisitivo” de los trabajadores y se “fortalecieron” y remarcó que esa situación se dio “en un contexto económico desafiante, marcado por la crisis nacional”, según resaltó en un posteo en su cuenta de X que acompañó con un gráfico en el que se muestra el incremento de la masa salarial por área cancelado cada mes del 2024.

“Estos incrementos demuestran el compromiso de la provincia con la defensa de los servicios públicos esenciales en pos del bienestar de los rionegrinos y rionegrinas”, valoró el gobernador.

Cómo fue el aumento de la masa salarial en 2024

En el gráfico, se exhibe la masa salarial con los sueldos netos mensuales divididos en las áreas de Salud, Policía, Educación, Ley 1844 y “poderes”, en alusión a los otros poderes del estado. El total de la masa salarial neta fue de 724.474 millones de pesos con una variación de febrero de 2024 a enero de 2025 del 156%.

En el comparativo se muestran las masas salariales desde enero de 2024 y casi sin variaciones en los primeros tres meses del año. Cabe recordar que los primeros incrementos de la gestión de Weretilneck se otorgaron con bonos no remunerativos ni bonificables y con montos variables en cada negociación salarial mensual. Solo se modificó que sea bonificable en el trimestre julio-septiembre, lo que disparó la masa salarial.

Según el informe presentado hoy por el gobernador, el presupuesto invertido en el 2024 para cubrir los sueldos netos al personal de Salud llegó a 119.464 millones de pesos en el acumulado anual, partiendo de 4.874 millones de pesos en enero de 2024 y llegó a 13.415 millones de pesos en enero de 2025. La vairación fue de 164%.

En la Ley 1844, la masa pasó de 3.000 millones de pesos el primer mes de 2024 a 8.272 millones de pesos en enero actual, con un total acumulado de 76.850 millones de pesos en los doce meses y una variación del 179%.

Educación registró una variación anual de 162% en la masa salarial con un acumulado de 323.501 millones de pesos. El gobernador recordó que mantuvo el pago del incentivo docente que el gobierno nacional cortó a comienzos de año, absorbiendo ese costo la provincia.

Mientras que en la Policía se destinó 103.850 millones de pesos en el año para cubrir sueldos netos, que contemplan la implementación del pago de zona desfavorable, con una variación de 146%.