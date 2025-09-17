La defensora general de la Nación llevó el caso de maltrato de Greca al Consejo de la Magistratura

Stella Maris Martínez es la jefa de todos los defensores federales del país. (Archivo)

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, le expresó al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, la «profunda preocupación institucional» que le generó «el trato hostil y diferenciado» del juez federal de Roca, Hugo Greca, hacia la defensora Celia Delgado.

Afirmó que la conducta del juez Greca en una audiencia del 10 de septiembre pasado, que se viralizó a partir de un video publicado por diario RÍO NEGRO, compromete «no sólo su dignidad sino también los derechos de las personas imputadas y la confianza pública en la justicia» y «compromete la vigencia del modelo procesal».

La defensora Martínez le pidió a Rosatti que el Consejo de la Magistratura que preside «disponga las medidas que resulten pertinentes a los fines de hacer cesar las conductas» del juez. El organismo puede ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.

También los abogados Mariano Mansilla y Juan Kairuz hicieron una presentación en la que denuncian a Greca por presunto «mal desempeño y posible comisión de delito». Solicitan la suspensión del magistrado y la formación de un Jurado de Enjuiciamiento.

Qué fue lo que pasó

El grave episodio se produjo durante una audiencia oral y pública en la que iba a tratarse un acuerdo en una causa por drogas bajo las reglas del modelo acusatorio, que tiene vigencia en Río Negro y Neuquén.

Al momento de formalizar el acuerdo, la defensora federal Delgado advirtió una modificación sustancial en el monto de las costas: había conversado con la fiscalía que serían de 800.000 pesos, y en la audiencia se fijaron en más de 6 millones.

Greca le preguntó al imputado si estaba de acuerdo con el monto, y la respuesta fue afirmativa. Delgado pidió un cuarto intermedio de 5 minutos para darle asesoramiento porque no era el valor acordado, y el juez se lo negó.

Amenaza y retiro de la sala

Le siguió una escena desagradable en la que la defensora intenta explicar su rol en el proceso y Greca amenaza con expulsarla de la sala. Al final quien se levanta y se marcha es el propio juez. Regresa 18 minutos después y pronuncia un discurso en el que anuncia que si Delgado continúa con esa actitud, pedirá custodia personal.

Cuando la abogada solicita hablar, el juez le otorga dos minutos que controla con el cronómetro de su teléfono.

Afectación al servicio de justicia

«Desde la perspectiva institucional, lo sucedido no puede leerse como un mero incidente personal», dijo Martínez en su presentación ante Rosatti, que además es presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

«Se trata de una afectación directa al servicio de defensa pública, que requiere condiciones de respeto e igualdad para ejercer con eficacia la labor técnica».

Añadió que «cuando el juez limita arbitrariamente el tiempo de intervención, abandona la sala de audiencias o dirige gestos y expresiones de descrédito hacia una defensora, compromete no solo su dignidad, sino también los derechos de las personas imputadas y la confianza pública en la justicia«.

La jueza federal civil de Neuquén, Carolina Pandolfi, ya le impuso restricciones a Greca: no puede intervenir en ninguna audiencia en la que participe Delgado.