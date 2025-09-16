Imponen restricciones al juez federal de Roca que maltrató a una defensora

Al juez federal de Roca, Hugo Horacio Greca, le impusieron restricciones por orden judicial. No podrá intervenir en ninguna audiencia en la que esté la Coordinadora de la defensa federal de Río Negro y Neuquén, Celia Delgado. El motivo: el maltrato que le dispensó la semana pasada, registrado en un video que publicó diario RÍO NEGRO y que se hizo viral.

La restricción por 30 días la impuso la jueza federal civil de Neuquén, Carolina Pandolfi, y le fue comunicada a Greca, a la Cámara Federal de Apelaciones con jurisdicción sobre las dos provincias, a la Cámara Nacional de Casación Penal y a la Oficina Judicial, encargada de agendar las audiencias.

Según pudo saber este diario, el sábado se radicó una denuncia contra Greca en el juzgado de Pandolfi. Se dio inicio a un trámite contencioso administrativo en el marco de la ley 26.485, «de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales», y se dispuso la medida cautelar.

La Cámara de Roca deberá definir qué juez o jueza es competente para continuar el proceso. Lo más probable es que ratifique a Pandolfi, quien comenzará a recibir prueba testimonial y documental.

El cuarto intermedio

En la audiencia cuyos detalles publicó este medio, se observa el momento en el que Delgado le pide al juez un cuarto intermedio de cinco minutos para asesorar a su defendido sobre un tema novedoso que surgió, ya que el imputado prestó consentimiento sin el debido asesoramiento legal. Greca se lo niega.

Juez Hugo Greca. Le impusieron una especie de perimetral por 30 días. (Archivo/Cecilia Maletti)

La funcionaria federal trata de explicarle al juez que la defensa «es un derecho bifronte y complejo, que se compone del derecho de defensa técnica y material», a lo que Greca responde «no le entiendo el vocabulario» y le repite varias veces la pregunta: «¿le di la palabra?»

Delgado insiste, porque debe cumplir con su obligación legal de brindarle asistencia técnica al imputado, pero Greca la amenaza: «voy a tener que expulsarla de la audiencia». También le dice: «si no se comporta me voy yo».

18 minutos ausente

«¿Usted me maltrata y yo me tengo que comportar?», pregunta la defensora. Greca recoge sus cosas del escritorio, se levanta y se va, sin disponer un cuarto intermedio. La audiencia se sigue grabando con la silla del magistrado vacía.

El juez regresa 18 minutos después y le avisa a Delgado: «voy a pedir custodia personal en las audiencias». Alude a «agresión física».

Se observa que en la sala están presentes por lo menos seis varones que permanecen en absoluto silencio durante todo el desarrollo del maltrato.

En campaña

Greca está en campaña para ascender a la Cámara Federal de Apelaciones de Roca. Ha sido denunciado en el Consejo de la Magistratura de la Nación por actitudes similares: la secretaria del juzgado hizo una presentación por «acoso laboral y violencia contra las mujeres».

También lo denunciaron por abuso de autoridad los padres del soldado Pablo Córdoba, asesinado en Zapala.