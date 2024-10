La disputa del PRO se mete en las elecciones de la CEB en Bariloche

Carlos Aristegui, el presidente de la CEB, no renueva el cargo pero hay una clara disputa del PRO en las elecciones de la CEB. Archivo

Las elecciones del próximo sábado en la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) para renovar un tercio de los consejeros pone en aprietos al oficialismo que tiene en juego dos bancas, pero también se mete una disputa del PRO contra el presidente de la entidad Carlos Aristegui, quien fue candidato a intendente por esa fuerza el año pasado.

La compulsa de la CEB desde hace años que no genera una participación amplia, del total de los usuarios habilitados para votar en 2023 participó menos del 10%. Sin embargo se vive como una disputa política importante en el seno de las fuerzas partidarias y de sectores sindicales que componen las listas.

En este comicio se vencen los mandatos de Pamela Najul y Luis Barrales, ambos integrantes de la oficialista lista Blanca quienes se proponen para renovar mandato. El de la opositora Roja, que el año pasado ganó por dos votos, renueva el histórico consejero Alejandro Pozas.

La cabeza de los dos sectores no tendrá sorpresa, pero la discusión está en la tercera banca. Barrales, que pertenece al sindicato de choferes de taxis, quiere retener la consejería y la Roja sumó para esta disputa a Alejandro Seguí, que es dirigente local del PRO, esposo de la legisladora de ese espacio Martina Lacour e integrante del grupo Consenso Bariloche, que tiene una mirada crítica respecto a los reclamos territoriales mapuches.

La inclusión de Seguí en un lugar preponderante de la lista y con chances de disputar una banca en el Consejo de Administración está asociada a una disputa del PRO porque el dirigente integra el espacio CPC, que el año pasado fue desplazado en las elecciones municipales cuando el entonces presidente del partido, Aníbal Tortoriello, se inclinó por Aristegui para la candidatura a la intendencia y dejó varios dirigentes molestos.

Aristegui no compite en estas elecciones porque no vence su mandato, pero dependerá de cómo quede conformada la distribución del Consejo de Administración, tras los comicios, para ratificar su continuidad en la presidencia o no.

El interés también está dado por este sector en lograr meterse en la vida interna de la CEB, donde históricamente existieron pujas políticas.

En la Roja además de este sector del PRO, Pozas es un referente radical que se quedó con el liderazgo del sector luego de que la separación de la original lista Roja donde llegó a confluir el peronismo, con Omar Goye y Rodolfo Rodrigo (ambos fueron presidentes) y el actual mandatario Walter Cortés, aunque no participó en persona en las conducciones, pero sí con un dirigente de estrecha confianza como Carlos Criado.

También en este sector confluyen dirigentes de JSRN, incluso el año pasado fue evidente el respaldo partidario a esa lista con trabajo del concejal Juan Pablo Ferrari.

Qué se elige en la CEB

En las elecciones del sábado, que se realizarán de 8 a 16, se elegirán tres consejeros titulares, con mandato por tres ejercicios; 78 delegados de distrito titulares y 35 delegados de distrito suplentes, en ambos casos con mandato por un ejercicio.

Podrán participar en el acto electoral los asociados que a la fecha de cierre del padrón definitivo (23 de agosto de 2024) hayan tenido regularizadas las facturas con vencimiento anterior al 30 de junio del 2024, y que no registren deuda de ninguna naturaleza con la CEB.