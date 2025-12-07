Río Negro colocó Letras por 50.000 millones y garantizó fondos para salarios y aguinaldos

El ministro Gabriel Sánchez habla con el diputado y ex-titular de la cartera financiera, Agustín Domingo. Foto: Marcelo Martinez

Río Negro colocó Letras del Tesoro por más de 50.000 millones de pesos y atesoró fondos para las obligaciones de fin de año, esencialmente pagos salariales.

Hacienda dispone de un aval legislativo y de la administración nacional para la emisión de Letras en el 2025 por 60.000 millones de pesos. Esos títulos no fueron usados en el año, pero se conocía de la decisión del ministro Gabriel Sánchez de negociar parte en el transcurso del mes, según había adelantado en el Plenario legislativo.

También admitió que se pensó en una colocación en julio, pero luego se desestimó por un mercado financiero desfavorable.

La operación se cumplió en el inicio de la semana, con una licitación inicial de 20.000 millones, con un monto “ampliable hasta el monto máximo autorizado del Programa”.

En el Plenario, Sánchez habló de 30.000 a 40.000 millones, recordando que el Estado provincial tenía pendiente un vencimiento en diciembre de una serie de Letras por 11.000 millones que se emitieron a fines del 2024.

Monto negociado $ 50.104 Millones fue colocados, pero el ingreso a las arcas públicos fueron de unos 40.000 millones ya que parte fueron usados como canje por otras Letras con vencimiento este mes.

La colocación de esta semana totalizó 50.104 millones, que fue la oferta recibida de inversores de las nuevas Letras, que vencerán el 3 de diciembre de 2026.

Como se preveía, parte de los tenedores de los títulos del 2024 aceptaron continuar con la inversión y recibieron nuevos títulos. Casi el 69% -7,4 millones de pesos- optaron por ese canje, mientras que el remanente cobrará en el vencimiento, que será el 19 de diciembre.

Puntualmente, con esa asignación para las Letras anteriores, la Provincia recibió efectivamente algo más de 40.100 millones en sus cuentas.

Esa disponibilidad representa casi la mitad de la masa neta que Hacienda necesita para cancelar salarios o, directamente, se aproxima al depósito exigido para el aguinaldo.

Los fondos de las Letras ya están en las cuentas oficiales provinciales y, por eso, el gobernador Alberto Weretilneck adelantó la cancelación de los aguinaldos de los estatales para el viernes 19 y el sábado 20 de agosto, anticipándose a la fecha que inicialmente el mandatario había anunciado.

Los títulos emitidos por algo más de 50.000 millones son los únicos colocados en el 2025 y, por sus características, no figuran en el stock de la deuda provincial porque su vencimiento opera en un plazo no mayor al año.

En relación al pasivo, Hacienda destaca su reducción por la caída del componente en dólares, que se corresponde con el bono Castello.

A diciembre del 2025, el total de las obligaciones en la moneda estadounidense asciende a los 285 millones, cuando llegaba a los 413 millones a fines del 2023. El pago de 128 millones significa una baja del 31%.