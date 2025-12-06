Río Negro ordenó y actualizó los adicionales del personal de Salud

El gobierno provincial unificó en un decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck el nuevo esquema de adicionales para el personal de Salud, incluyendo los acuerdos alcanzados en los últimos meses en la mesa sectorial que los agentes ya perciben.

El decreto 1020/2025 no es una novedad para el personal de Salud Pública, pero permite tener en un texto ordenado las decenas de adicionales que contempla el escalafón, las diferencias según nivel de complejidad del hospital donde se trabaje y también por ubicación, debido a que hay trabajadores que obtienen el concepto de “zona inhóspita” con un porcentaje de salario superior a otras localidades.

Tanto ATE como el ministro de salud, Demetrio Thalasselis confirmaron a este diario que se trata de un ordenamiento de los adicionales que se fueron conversando y acordando de manera paulatina de agosto hasta la actualidad en la mesa de Salud.

“La idea es ordenar los adicionales para que el personal tenga previsibilidad al momento de percibir su sueldo”, dijo Thalasselis, quien destacó que además de la situación de los trabajadores, este año se apuntó a mejorar la provisión de insumos y resta el “desafío de la salud digital” para el acceso en forma remota o virtual, evitando desplazamientos de la población de grandes distancias.

En el esquema de adicionales que contempla el nuevo decreto gubernamental, se parte de una revisión por el turno rotativo que es un ítem que puntualmente recibe el área de enfermería de la Ley 1844, por sus particularidades en el régimen laboral, que pasó de 10.000 pesos a 30.000 pesos, según un acuerdo paritario.

Este sector realiza turnos rotativos entre los horarios de 6 a 14; de 14 a 22 y de 22 a 6 y el adicional es una suma fija, quedando excluido el personal de enfermería que realiza funciones exclusivamente administrativas o de apoyo técnico.

El máximo adicional llega a 1,8 millones de pesos

Los adicionales tienen distintos niveles y montos, siendo el máximo de 1,8 millones de pesos a los directores de hospitales complejidad VI, de juntas médicas, del Prozome y del Siarme. Los titulares de los otros hospitales reciben de adicional por función un porcentaje respecto de su par de las grandes ciudades.

Las jefaturas departamentales en cada hospital también tienen adicionales según el nivel de complejidad del centro de salud donde preste el servicio, partiendo de 400.000 pesos un jefe de departamento de un hospital complejidad VI.

También se enumeran los adicionales de la sede central del ministerio de Salud, que generaron polémica y protestas a mediados de año por abrupta quita de las horas extras. Ahora hay una escala y conceptos reconocidos como jefaturas de departamento (350.000 pesos), división (250.000 pesos) o programa del organismo central (500.000 pesos).

Los coordinadores provinciales de programas perciben como adicional 650.000 pesos y un coordinador de residencia de hospital 200.000 pesos; mientras que un auditor médico cobra una suma de 500.000 pesos y por jefatura de zona sanitaria se paga 550.000 pesos.

Para el cálculo de la zona inhóspita se considera el básico de la categoría que corresponde al agente y equivale al 37,5% para trabajadores de salud de Región Sur, Bariloche, El Bolsón, Catriel y Sierra Grande.

Salud abona además un incentivo para profesionales de la Región Sur con un radio más amplio porque llega además a Catriel y Sierra Grande, por un régimen de 44 horas que implica la disponibilidad permanente para la atención de pacientes ambulatorios o de consultorio, derivaciones, guardias, entre otras tareas.

Por horario el personal de los hospitales tiene su plus con la compensación full time que equivale a 111.781 pesos no remunerativo y no bonificable para personal no médico con un régimen de 44 horas semanales y 209.804 pesos para médicos, con las mismas condiciones.

Por título profesional y prestación crítica hay otra compensación que depende el grado y las horas laborales y van de 19.791 pesos a 111.441 pesos.