Catedral anunció la venta del pase residente para la temporada 2027 de esquí a partir de octubre

Los residentes de Bariloche y Dina Huapi podrán volver a acceder a un pase especial para disfrutar de la próxima temporada de invierno en el cerro Catedral. La propuesta para 2027 tendrá un valor diferencial para quienes acrediten residencia y el trámite podrá iniciarse a partir de octubre.

Pase residente 2027 en Catedral: cuándo empieza la preventa y qué cambia este año

La población de Bariloche y Dina Huapi con más de seis meses de residencia podrá solicitar el pase para la temporada 2027. Según confirmó la empresa, el valor será el equivalente al precio actual de cuatro pases diarios -$640.000- y quienes ya habían obtenido el pase este año no tendrán que presentar nuevamente la documentación para validar residencia.

“Queremos arrancar mientras la temporada esté viva”, señaló Helga Salvatelli, gerenta general de Catedral Alta Patagonia, y remarcó que los pases con costo cero, para infantes y mayores de 70, también deben tramitarse en este período. Hasta ahora, la venta de estos pases comenzaba en noviembre. En cuanto a los pases para deportistas y trabajadores de la montaña –fotógrafos, instructores independientes, guias de alta montaña- también deberán solicitar el producto en este período.

Quienes soliciten el pase por primera vez deben acreditar, de forma presencial en las oficinas de la empresa, al menos 6 meses de residencia permanente en la ciudad. A partir de octubre se habilitarán los turnos a través de la web para presentar la documentación. “Hoy con los datos biométricos quienes ya tengan su pase solo tienen que validar la documentación online y venir a partir del 15 de enero, no requiere validación presencial”, aclaró Débora Bustos, responsable de prensa de la compañía.

Los residentes que cuenten con el certificado único de discapacidad tendrán un 50% de descuento sobre el valor del pase de temporada, y contarán con estacionamiento gratuito.

“Este año 17.500 residentes accedieron a la montaña, y esperamos el año que viene superar los 20 mil”, señaló Salvatelli, y consideró que, sostener el valor del pase de este año, “Es algo inédito. Es una muy buena noticia para los barilochenses y va a habilitar a que más residentes se puedan acercar”.

Catedral: Pases de iniciación gratuitos para residentes por los 90 años

Con este objetivo y en el marco de los 90 años, la empresa lanzó un programa de pases de iniciación gratuitos para residentes, del 11 al 30 de septiembre, que se adquieren a través de la web y habilitan el acceso al sector principiante, en la base de la montaña.

“Pensamos en un pase para animar a todos aquellos que nunca se habían acercado o que hacía años que no venían”, explicó Salvatelli. Más de mil barilochenses ya lo aprovecharon.

Una temporada extendida

Este viernes, el cerro Catedral anunció la extensión de la temporada hasta el 12 de octubre. “Tiene que ver con una gran inversión en la fabricación de nieve técnica, que también nos permitió en julio hacer la apertura”, remarcaron desde el centro de esquí, y aclararon que no será toda la montaña sino un sector reducido.

“La decisión de la empresa es que Catedral no es sólo invierno. Tiene que ser todo el año para los barilochenses”, agregó Salvatelli, en relación a los servicios de verano, y explicó que “es urgente la renovación de la telecabina para el desarrollo de las actividades de verano. La falta de definición de parámetros nos impide llevar adelante los planes que tenemos”.

La renovación de la telecabina Amancay y el mejoramiento de los accesos y los estacionamientos, son algunas de las obras que la compañía tiene en puerta para ampliar la capacidad del centro de esquí. “El estacionamiento demostró que la base quedo chica y obsoleta”, expresó Salvatelli. Para el año que viene, la distribución de los estacionamientos quedará tal como se encuentra en la actualidad, según afirmaron desde la empresa.