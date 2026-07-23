Río Negro eximirá de Ingresos Brutos a turistas extranjeros: “Queremos ser más competitivos”

El gobernador Alberto Weretilneck anunció en Bariloche medidas para impulsar el turismo y las inversiones. Foto: Chino Leiva

Similar a lo que ocurre con la devolución del 21% del IVA para los turistas extranjeros que visitan Argentina, el gobernador Alberto Weretilneck anunció hoy en Bariloche que promoverá una ley para eximir de Ingresos Brutos provinciales a este segmento que hoy representa un porcentaje menor de los turistas en Río Negro.

La medida será a nivel provincial, pero sin dudas Bariloche es la principal destinataria ya que recibe un aluvión de turistas brasileños cada invierno (que este año se estima llegará a unos 55.000); visitantes de Chile principalmente en verano; y también público europeo, norteamericano e israelí. En las estadísticas oficiales un 20% del turismo que llega a la ciudad cordillerana es de origen extranjero.

Weretilneck sorprendió con el anuncio hoy en Bariloche, luego de presentar los refuerzos policiales de la temporada y definió ante la prensa que será una “ley muy importante” que pretende enviar a la Legislatura en agosto, junto a la ley de promoción del turismo que ya había anunciado semanas atrás.

“Vamos a ser la primer provincia en el país que vamos a eximir de Ingresos Brutos a los turistas extranjeros, queremos ser más competitivos, queremos tener mayores beneficios en lo que es la competencia con Chile y con otros países de latinoamérica”, dijo Weretilneck.

Remarcó que el objetivo es “bajar los costos” sumando un aporte provincial en materia impositiva al “esfuerzo que ya hacen los empresarios, la municipalidad y todos nosotros”.

Explicó que Río Negro tomará una reglamentación que tiene el ARCA por el IVA y utilizará una herramienta similar con Ingresos Brutos.

“Queremos empezar a mostrarle al mundo que no solo no cobramos IVA a los extranjeros que vienen, sino también Ingresos Brutos”, remarcó el mandatario.

A nivel nacional los turistas extranjeros tienen una exención automática del IVA (21%) en alojamiento al pagar con tarjeta extranjera y el sistema Tax Free para recuperar el impuesto en compras de productos nacionales en locales adheridos.

El gobernador Weretilneck mantiene una intensa agenda oficial en Bariloche. Foto: Chino Leiva

La ley de incentivo a las inversiones turísticas está en redacción

También el gobernador detalló algunos puntos de la ley de incentivo y promoción a las inversiones turísticas que anunció semanas atrás en Bariloche y que prepara el equipo del ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Weretilneck dijo que esa ley está en proceso de redacción con el objetivo de presentarla en agosto a la Legislatura y confirmó que realizará de manera previa el Gobierno una consulta con cámaras empresariales, sindicatos y otros sectores involucrados.

Respecto al texto, Weretilneck dijo a Diario RÍO NEGRO estará destinada a “aquellos que hagan inversiones, ya sea una ampliación en un hotel, un nuevo hotel, o destinos emergentes como puede ser impulsar la pesca en el río Limay”.

Afirmó que se ofrecerán “beneficios impositivos que nos van a permitir que seamos una provincia competitiva”.

El ministro Carlos Banacloy, dijo días atrás a este diario que los beneficios serán en impuestos automotor, inmobiliario, a los sellos y también Ingresos Brutos, con líneas para inversiones más grandes y para destinos consolidados, y otras para emergentes o en crecimiento.

Weretilneck admitió que hasta el momento para el Turismo, una de las economías regionales fuertes de la Provincia, solo contaba con un “aporte del 45% de la recaudación de Ingresos Brutos para el financiamiento de la ATUR y los entes de promoción municipales”.