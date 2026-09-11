La “foto” que preocupa a Javier Milei: cae el empleo, pierden los salarios y sube la pobreza

“La foto es mala, pero la película es la mejor de la historia”, repitió el presidente Javier Milei en varias de sus últimas apariciones públicas. Los últimos datos oficiales confirmaron la primera parte de su aseveración. Esta semana se conoció la caída de la producción industrial y de la construcción, un nuevo retroceso en el nivel de empleo, un mayor deterioro del poder adquisitivo de los salarios y un fuerte aumento de los alimentos que pega directamente en los sectores más vulnerables.

Milei acorralado por la «foto»: menos empleos, caída del salario y más pobres

En el seno del gabinete, el escenario se evalúa “sottovoce”. Milei no da margen para que se debata la coyuntura, que ya inquieta a un sector importante del ala política que tiene que salir a juntar los votos para la reelección.

En el inicio de la semana, Milei reunió a su cuerpo ministerial en la Casa Rosada y no fue casual que el principal concepto que se filtrara fuera la ratificación total del programa económico. El jefe de Estado ya tenía un panorama de que los números que se conocerían en la semana no lo acompañarían.

Si bien reiteró la orden de salir a defender el modelo, la catarata de indicadores negativos obligó a los funcionarios a resguardarse. Apenas hubo una oxigenación con el dato de inflación, pero este no es tan bueno como parece.

Milei vació la celebración del Día de la Industria el miércoles 2 de septiembre. Los industriales tuvieron que esperar tan solo una semana para demostrar que los pedidos de cambio tenían fundamento: siete días después el INDEC informó que el entramado manufacturero se desplomó un 4,9% en julio y la construcción acompañó la tendencia con un 4,5%.

Acto seguido, la Secretaría de Trabajo publicó la Situación y evolución del trabajo registrado (SIPA) y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que reiteraron una nueva baja en los empleos registrados privados y en el poder adquisitivo de los salarios.

Los datos del SIPA mostraron que en junio se perdieron 15 mil puestos de trabajo registrados, cayendo 12.757.000 empleos.

De ese total, unos 6.126.000 son asalariados privados, la cantidad más baja de los últimos 50 meses, según un informe de la consultora Politikón Chaco.

“Durante los primeros meses de 2025, el empleo permaneció prácticamente sin variaciones. Sin embargo, a partir de junio de ese año retomó una trayectoria descendente. Esta nueva fase contractiva se extendió durante el segundo semestre de 2025 (a un ritmo promedio mensual del -0,2%). Esta tendencia continuó durante el primer trimestre de 2026, aunque con una intensidad más moderada (-0,1% promedio mensual)”, admitió el informe oficial.

Por otra parte, desde noviembre de 2023, el cierre neto de empresas supera las 30 mil unidades productivas.

Respecto del salario, se indicó que la mitad de la población tiene una remuneración bruta de alrededor de $ 2.400.000 millones, algo menos de $2 millones de bolsillo. El aumento en un año fue de 29,2% contra una inflación acumulada de 33,5%. Esto implica una pérdida de poder de compra de 4,3 puntos.

Con relación a la inflación, si bien desde la Casa Rosada destacaron el descenso a 1,7% en agosto, el análisis deja un dato preocupante: el fuerte aumento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cuyo valor mide el ingreso mínimo que debe tener una familia solo para comer.

En el octavo mes del año alcanzó a $ 235.103 para un adulto y $ 726.469 para una familia tipo, pero más allá del valor nominal, lo relevante es el salto: 2,6% con respecto a julio, mes en el que la variación frente a junio fue similar. Por lo tanto, lejos de desacelerarse, la inflación que más afecta a los pobres –la de los alimentos– sigue en niveles muy altos. Si tomamos la medición interanual, el aumento fue de 39,6%, 5,9 puntos por encima de la inflación general. El caso de la Canasta Básica Total (CBT) es similar: trepó a $ 1.605.000, con un alza mensual de 2,6% y de 38,3% en forma interanual. Con este valor se determina la cantidad de pobres. En lo que va de 2026, la CBT siempre aumentó por encima de 2%.

Traducido, esto quiere decir que los niveles de indigencia y pobreza se habrían incrementado en los últimos doce meses dado que el ajuste de los ingresos no fue en paralelo. Además, los aumentos de los planes sociales se vinculan directamente con la inflación general, que está varios puntos por debajo de la variación de estos indicadores. El próximo jueves 24 de septiembre, el INDEC informará en forma oficial la tasa de pobreza con cierre en el primer semestre del año.

A raíz de este escenario, surgen cada vez más voces dentro del gabinete preocupadas por el futuro del gobierno.

La única que se animó a hacerlo en público fue la senadora Patricia Bullrich, pero luego moderó su posición.

El observado ministro de Economía, Luis Caputo, buscó alternativas de monetización con los créditos en dólares a empresas, la ampliación de los préstamos hipotecarios y el impulso a la ley de Inocencia Fiscal II para que los argentinos usen fondos inmovilizados. Si bien son medidas en línea con el programa económico, ninguna de ellas aparece con el impulso necesario para suplir la “falta de dinero en la calle”.

Milei insiste en que la película que hoy es de terror llegará a ser comedia, pero por el momento no hay señales de un cambio de guion.

Corresponsalía Buenos Aires