Javier Milei suspendió su viaje a Londres en plena tensión por Malvinas

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Londres. “La gira está suspendida”, informaron desde el área de Comunicación del Gobierno. Horas antes había trascendido que el mandatario viajaría al Reino Unido, pese al renovado clima de tensión por la cuestión Malvinas.

Javier Milei suspendió la visita al Reino Unido

Según detalló Infobae, la agenda presidencial contemplaba una conferencia en la Universidad de Oxford y reuniones con empresarios. El viaje había cobrado especial relevancia luego de que el Gobierno decidiera llevar el reclamo argentino por la soberanía de las islas a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, el cambio de decisión se produjo en pocas horas y, hasta el momento, la Casa Rosada no explicó los motivos.

La próxima actividad internacional confirmada de Milei será en Nueva York, donde a fines de septiembre participará de la Asamblea General de la ONU. Estará acompañado por Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante permanente ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi.

Según el medio nacional, el Presidente también evalúa viajar a París para participar de la Argentina Week y tiene previsto asistir el 14 de octubre a la Gala Oficial del Hispanic Heritage, en Washington.

En tanto, la presencia argentina en Londres se mantendrá a nivel ministerial. El secretario de Minería, Luis Lucero, confirmó su asistencia a la LME Week, prevista para el 19 y 20 de octubre. El encuentro resulta estratégico para el Reino Unido por su interés en el litio y el cobre argentinos.

La suspensión del viaje presidencial se produce en un contexto de creciente tensión bilateral por Malvinas, la explotación petrolera en el archipiélago y las negociaciones para flexibilizar el embargo británico de armas a la Argentina, vigente desde 1982.

Con información de Infobae