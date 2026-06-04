La fuerte crítica de Villarruel a Bullrich por los pliegos de los jueces en el Senado: «Nos somete a este descontrol»

La tensión interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo en el Senado de la Nación. La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien llegó con demora al Palacio Legislativo por un cuadro gripal, criticó fuertemente el manejo de las designaciones para la Justicia y apuntó directamente contra la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Según precisó Infobae, el conflicto estalló en los pasillos previos al recinto tras las modificaciones repentinas en la agenda del día.

Frente a los periodistas acreditados, la presidenta de la Cámara alta manifestó su enojo ante las desprolijidades: “Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco».

El reclamo de la mandataria continuó con un tono de fastidio por la falta de previsibilidad en la sesión. «Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol“, señaló.

Escala la controversia por el caso Michelli

El principal eje de debate gira en torno a la votación de más de 70 cargos judiciales, pero el foco de conflicto recae sobre la figura de María Verónica Michelli. La magistrada obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos con el aval de nueve firmas pertenecientes a senadores libertarios, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de fuerzas provinciales. Sin embargo, tras este avance parlamentario que la dejó en condiciones de ser votada, la Casa Rosada intentó retirar su candidatura, lo que desató una fuerte discusión política e institucional sobre las facultades del Ejecutivo.

Ante este complejo escenario, Villarruel aclaró los motivos de su acercamiento con la postulante y remarcó que le parecía adecuado “reunirse con los candidatos».

«La candidata Michelli me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial, yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos”, expresó Villarruel.

En el recinto, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, intervino en la polémica y le ofreció al oficialismo aportar “los dos tercios para que sea tratado hoy”.