"No tiene que dar explicaciones", la defensa del Gobierno a Javier Milei por retirar el pliego de la jueza Michelli

La polémica en torno al pliego de la jueza María Michelli sumó un nuevo capítulo tras la decisión del presidente Javier Milei de frenar su nombramiento. Aunque el mandatario no ofreció explicaciones directas al respecto, un reposteo en su cuenta de la red social X dejó entrever que se mantiene firme en su postura.

En sintonía con esto, una fuente oficial respaldó la posición del Ejecutivo y afirmó de manera tajante que Milei no tiene previsto brindar aclaraciones porque, sencillamente, «no las tiene que dar».

Javier Milei y el retiro del pliego de la jueza Michelli

El retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli abrió varios debates, dentro y fuera del oficialismo. Javier Milei se mantuvo en silencio desde que se conoció el retiro del pliego, pero el miércoles realizó una defensa indirecta de manera pública tras compartir una publicación en X de Ricardo Manuel Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad, que avalaba su decisión: «Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución».

Luego de esto, una fuente oficial de la Casa Rosada también respaldó al presidente y ante la consulta de si tenía previsto ahondar en el argumento de por qué se retiró el pliego de la jueza, enfatizó: «El Presidente tiene la facultad constitucional de mandar un pliego de la terna y de retirarlo. La facultad de no dar explicaciones ni para mandar un pliego ni para pedir su retiro se la da la Constitución Nacional. No va a dar las explicaciones porque no las tiene que dar».

En la misma línea otra voz del Gobierno, resaltó: «Es potestad del presidente».

Si bien no existe una explicación oficial sobre porque se frenó el pliego de la jueza, la controversia creció después de que trascendiera que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el caso $LIBRA.

Cabe mencionar que Michelli obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos con nueve firmas provenientes de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de espacios provinciales. Ese respaldo la dejó en condiciones reglamentarias de ser votada por el pleno de la Cámara Alta.Sin embargo, la Casa Rosada decidió impulsar el retiro de la candidatura.

La medida además de críticas, generó problemas internos con la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, luego de que ella se diferenciara del mandatario y validara el nombramiento de Michelli. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, también respaldó la candidatura de la jueza.

Lo cierto es que aún no se sabe cuál será el futuro de la magistrada. Recién el miércoles 10 de junio se podrá conocer si será nombrada como jueza del Tribunal Oral Federal de La Plata. En la próxima sesión se definirá cómo y qué se vota primero, si el pliego o el pedido de retiro.

Con información de Infobae y La Nación