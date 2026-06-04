La interna en el Gobierno por la negativa de Patricia Bullrich al pliego de Michelli es seguida por el PRO: qué movimientos analiza

La decisión en torno al pliego que propone como jueza a María Verónica Michelli generó una gran interna dentro del Gobierno de Javier Milei. Y la protagonista fue la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Los movimientos son seguidos por el PRO. Desde el entorno de Mauricio Macri creen que la polémica evidencia que la exministra de Seguridad toma decisiones con autonomía.

No es la primera vez que Bullrich toma distancias en algunos puntos con el oficialismo. El mes pasado cuestionó a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, por no presentar su declaración jurada.

Qué piensa el PRO sobre Patricia Bullrich

Desde el partido creado por Macri, no dudan que Bullrich es un agente autónomo. “Ella siempre tuvo su agenda propia, esto no me parece que sea sorpresa para nadie; quiere ser Presidenta”, sostuvo un dirigente cercano al exmandatario ante la consulta de Infobae.

Bullrich en 2023 dejó el PRO para sumarse a las filas de La Libertad Avanza. Por esto desde el espacio creado por Macri coinciden que la legisladora ya no es más parte del partido. «Hoy Patricia Bullrich es una persona que para nosotros pertenece a otro espacio político, que es La Libertad Avanza. No tiene nada que ver con el PRO. No tenemos relación con ella, no hay diálogo“, dicen desde el PRO, citado por el medio de Buenos Aires.

Un dirigente fue enfático. “Siendo presidenta del partido, negoció personalmente un cargo para el nuevo gobierno. Y no hay marcha atrás con eso. Para nosotros no hay marcha atrás”, expresó. Por esta razón fuentes del espacio ven muy difícil una conciliación entre Bullrich y el PRO.

Y agregaron: «Lo de la ciudad de Buenos Aires es un chichoneo, una cosa ahí como para jugar un poco, pero el objetivo de ella fue y será la presidencia de la nación”, dicen desde Balcarce 412.

En paralelo a todo esta puja, Mauricio Macri busca fortalecer el PRO. Con ese objetivo, el expresidente viajará a Paraná para reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio. Luego juntos irán hacia Santa Fe, donde habrá un encuentro con el mandatario Maximiliano Pullaro.

Patricia Bullrich junto a Karina Milei

En medio de la polémica por el pliego de la magistrada, Bullrich mantuvo un encuentro con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia.

La senadora publicó en un mensaje de X el encuentro y despejó interrogantes sobre su continuidad tras diferenciarse del Gobierno por el pliego de la jueza María Verónica Michelli: «Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei», expresó.

El texto fue acompañado por una foto del encuentro, que se desarrolló en el despacho de de la hermana del jefe de Estado. El contenido de la charla fue reservado, pero según mencionó Noticias Argentinas la reunión fue positiva.

Se dio tras sus expresiones en contra de varias determinaciones de la administración libertaria. La más reciente. La más reciente que no estaba de acuerdo con retirar el pliego de la magistrada que es cuñada de Hugo Alconada Mon y que fue propuesta por el Gobierno. A raíz de ese hecho, confesó que habló con el jefe de Estado para presentar la renuncia.