La gestión de Javier Milei se apoderó de $ 723.000 millones que las provincias reclaman 

Una de las herramientas que utiliza el gobierno de Javier Milei para consolidar el superávit fiscal, y en forma paralela disciplinar a los gobernadores, es el bloqueo de las transferencias no automáticas, y en especial de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que a la fecha acumuló $ 728.615 millones sin ejecutar.

Este dinero que permanece en las arcas del Estado Nacional es foco de conflicto entre los mandatarios provinciales y la Casa Rosada y forma parte de las discusiones por el Presupuesto Nacional 2026.

A diferencia de las Transferencias Automáticas (Coparticipación que se envía en forma diaria), las No Automáticas se rigen por leyes especiales y otras normas, que en muchos casos depende de la relación existente entre la Nación y la provincia de turno.

En el caso de los ATN (que forman parte de las TNA) directamente son facultad del Ejecutivo.

Por esa razón, es que desde que asumió el mandato, Milei frenó estos envíos, a los que utilizó para sostener la macro economía y hacer política. Un dato inequívoco de esta última intención es que durante noviembre, pasada la elección legislativa, el giro de ATN fue cero. El fondo fue integrado por $ 83.340 millones, según precisó la consultora Politikón Chaco (se constituye por el 1% del total de impuestos coparticipables, 2% del impuesto a las Ganancias y 1% de Bienes Personales).

Pese a que Milei activó a través del ministro de Interior, Diego Santilli, una ronda de negociaciones para lograr apoyo para la aprobación del Presupuesto 2026, el presidente se “sentó” sobre esos fondos y no hubo ninguna clase de reparto.

Parte de esta decisión se explica por la fuerte caída de más de 8% que sufrió la recaudación a nivel nacional, de acuerdo a la información de ARCA. Esta disminución fue producto de caídas en la actividad y el consumo, y el plan de eliminación de retenciones.

Por los ingresos diarios el gobierno sabía de este panorama y por lo tanto cerró el grifo hacia las provincias.

De acuerdo al trabajo de la consultora en base a datos oficiales, entre enero y noviembre el fondo total de ATN trepó a $ 860.115 millones, de los que se transfirieron sólo $ 131.500 millones, equivalentes al 15,3%, lo que deja un saldo a favor de las arcas del Ejecutivo Nacional de $ 728.615 millones.

En total, fueron solo 15 provincias las que por algún motivo recibieron un porcentaje de estos fondos. Córdoba fue una de las que no recibió ningún aporte de ATN en 2025.

Antes de las elecciones, lo gobernadores habían impulsado un proyecto para que el fondo de ATN se reparta de forma proporcional de acuerdo a los porcentajes de coparticipación, pero tras su aprobación fue vetada por Milei.

Ajuste de TNA

Cuando se analiza el comportamiento del total de Transferencias no Automáticas (incluyendo ATN), se observa que el giro en once meses de 2025 ascendió a $ 2.2 billones, un 37,5% más que en el mismo período del año pasado. Pero este monto tiene incorporado también el acuerdo especial con la Ciudad de Buenos Aires, que al excluirlo muestra que los fondos enviados por este canal a las provincias en realidad solo se incrementó 15%. En consecuencia es el segundo peor registro en 20 años y solo por encima de 2024, indicó el trabajo de la consultora.

Este recorte se suma a la baja de 5,4% que también se produjo en las Transferencias Automáticas que complicaron a las provincias.

Con una reactivación aún muy débil que no tracciona los tributos de mayor peso como el IVA o Ganancias, la situación financiera de las provincias no luce sencilla, máxime para aquellas ultra dependientes de los giros desde Buenos Aires.

Por eso, en varias de las reuniones entre el gobierno y los gobernadores por el presupuesto también surgieron preguntas sobre la reforma tributaria.

Para los mandatarios provinciales es fundamental conocer como son los cambios que propone el Ejecutivo para luego decidir si la formulación del presupuesto es tolerable para su presente económico-financiero. Por eso, también la frase que más se escucha entre los gobernadores es: “Todo por escrito”. Quieren que cada peso que vaya o venga quede plasmado en la letra del presupuesto.

