Lorena Villaverde detalló cómo fue su detención en Estados Unidos: «Un momento muy traumático»

Este martes, la legisladora de Río Negro, Lorena VIllaverde, retiró su renuncia de la Cámara de Diputados y anticipó que no resignará a su banca en el Senado. En medio de la polémica, habló sobre su detención en Estados Unidos y las causas de conspiración por distribución de drogas y lavado de dinero.

En contacto con Infobae, Villaverde declaró que se encuentra «muy angustiada» y comentó que el retiro de su renuncia es para respetar el proceso administrativo que se encuentra vigente para asumir su banca en el Senado.

«En principio confío plenamente que el prestigio y la moral que defiende el Senado no debería ser violando la Constitución. Como es un tramite administrativo, ambos no serían incompatibles por tenerlos hasta tanto se resuelva la otra situación», manifestó.

En este sentido, la rionegrina sostuvo que todo el espacio de La Libertad Avanza hizo un gran esfuerzo para que asuma su banca y que sintió el apoyo de grandes referentes del espacio, como la ministra de Seguridad y presidenta del bloque del Senado, Patricia Bullrich.

Villaverde detalló como fue su detención en Estados Unidos por una causa de drogas

Lorena Villaverde fue detenida en Sarasota, Estados Unidos, el 15 de julio de 2002. La rionegrina fue acusada junto al colombiano Fabio Restrepo y al cubano Jesús Ferrer de traficar más de 400 gramos de cocaína.

La diputada explicó que se fue a vivir a Miami en los 90’s luego de que su padre tenga un accidente aéreo. Allí, tenía una boutique de ropa.

«Vino una persona a la cual conocía -ocasionalmente- y confié, como tantas otras veces uno confía en gente que por ahí no conoce lo suficiente. Y fui a comprar ropa para mi local», acotó.

«En ese lugar, cuando apenas ingresé al estacionamiento, hubo una redada, habíamos muchas personas y quedamos todos sujetos a que se identifiquen las responsabilidades de cada uno. Nunca en mi vida estuve en frente a un hecho donde hubiera una sustancia ilegal«, relató.

Según Villaverde, eran entre siete u ocho personas a las cuales no conocía, como así tampoco el lugar en donde estaba. «Yo fui habiendo alquilado mi vehículo con mi tarjeta de crédito. Fue un momento muy traumático y por cierto desolador», agregó.

Asimismo, apuntó que la única persona que conocía era a Ferrer, quien le había ofrecido a encontrarse allí. «Era una persona muy conocida en el lugar donde yo tenía la boutique, el que me ofreció ir a comprar a un lugar tipo La Salada», recordó.

«Cuando yo llego a ese lugar, además de ropa, lo que me dijeron es que había sustancias ilegales. Yo nunca lo vi, yo nunca entré. Es conspiración porque yo no estaba, yo tenía 12 mil dólares«, manifestó.

En ese momento, Villaverde tenía 28 años y la acusación que cayó en su contra fue tráfico y de conspiración entre dos o más personas para distribuir narcóticos. El 18 de octubre de ese mismo año la encontraron culpable de conspiración.

Villaverde explicó que el juez de la causa le envió una carta en donde lamentaba haberla encontrado culpable en «un hecho que él entendía que no era» y por eso solicitaron un nuevo juicio, debido a «actas contradictorias que se presentan después».

Una vez que se abrió la posibilidad de un nuevo enjuiciamiento, Villaverde regresó a la Argentina y esperó en Río Negro una nueva definición. En la entrevista, la diputada explicó que no recuerda cuánto tiempo estuvo detenida en una prisión federal estadounidense.

«Esperé en todo momento que nuestro abogado, que mi abogado (tenía dos abogados: uno de inmigraciones y otro penalista) me informara y me notificara. Pasaron los años y seguí esperando, y depués por una razón especial -mi hijo con alguna cuestion de capacidades diferentes- fue que consulte al abogado y me dijo que se había destruido…. perdón, que se había sobreseído la causa«, informó Villaverde.

Según informó La Nación este mismo martes con respecto al expediente “USA v. Restrepo, et al”, lo último que se encuentra en el caso es que un secretario del tribunal informó que las evidencias vinculadas ó aportadas por VIllaverde «fueron destruidas, el 13 de marzo de 2019, porque nadie había ido a retirarlas».

Mientras tanto, Villaverde afirmó que no tiene ningún tipo de vínculo con «absolutamente nada» que tenga que ver con las drogas: «Si algo puedo ser culpable es haber confiado en la gente equivocada».

En este sentido, la rionegrina dijo que fue más bien un caso de «abuso policial» y discriminación racial», ya que desde el mismo jurado escucho que se refirieran a ella como «este pedazo de m…. latina».

“Yo no hice ningún acuerdo con la DEA para volverme a Argentina. Es muy fantasioso pensar eso«, resaltó.

Asimismo, dijo que no sabe qué pasó con Ferrer, el cubano que ella conocía, y que su conocimiento sobre su persona era que era modelo. Según el expediente, se declaró culpable junto al otro hombre el 27 de septiembre de 2012 para logar que le reduzcan la pena.

«Yo no tuve acceso a su documentación porque estaba atravesando el proceso que me correspondía a mí», sentenció Villaverde.

Qué dijo Villaverde sobre las causas de lavado de dinero y estafas

«No soy ni estafadora, ni lavado de dinero. Hacen un linkeo de situaciones que no tienen nada que ver una con otras», sentenció la diputada.

Con respecto a la primera, respondió que cuando volvió al país se casó con «un empresario importante de Energía, de un grupo muy reconocido, muy afín al gobierno anterior» y que, mientras tramitaba un embarazo de mellizos, se enteró de una situación de infidelidad y pidió el divorcio mientras estaban justo tramitando «un contrato muy importante de una obra».

En este sentido, dijo que después «casualmente» apareció una «denuncia anónima a un fiscal en Comodoro Py» con presiones de todo tipo.

«La causa por lavado de dinero la impulsó su exmarido», aseguró y añadió: «He elegido muy mal los hombres en mi vida».

Asimismo, fue consultada por sus vínculos con Claudio Cicarelli, primo de Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por causas de lavado de dinero y narcotráfico.

«Es un amigo, militante del espacio. De verdad, ¿soy culpable por lo que hace el primo de un amigo?», instó.

Por último, expresó que a Machado lo ha «cruzado en un evento» y que en «Río Negro lo conoce todo el mundo».

«No soy narcotraficante, no tengo vínculos con Machado», definió y concluyó que no es de su competencia saber qué tipo de relación tiene Ciccarelli con Machado.