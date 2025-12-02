La Libertad Avanza se consolidó como primera minoría en Diputados: se rompió el bloque de Unión por la Patria

Tres legisladores anunciaron este martes que abandonarán el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. De esta manera, La Libertad Avanza se consolidó como primera minoría en el recinto, mientras que el peronismo quedó relegado con 93 bancas.

Los diputados salientes responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. En un documento enviado al presidente de la Cámara, Martín Menem, confirmaron que armarán un propio bloque entre los catarqueños Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega (quien será presidente del mismo) y el electo Fernando Monguillot.

“De mi mayor consideración: Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de informarle la constitución de un nuevo Bloque Parlamentario que llevará la denominación de ‘Elijo Catamarca’“, indica la misiva.

Foto: Gentileza Infobae.

Según informó Infobae, la diputada electa por Catamarca, Claudia Palladino, eligió permanecer en el bloque de UxP. La legisladora responde a la exgobernadora y a la senadora Lucía Corpacci.

De todos modos, con esta ruptura, el bloque de Javier Milei se consagró con la primera minoría para la nueva etapa de Gobierno. Con las nuevas incorporaciones, el oficialismo suma 94 bancas, contra 93 que mantiene -por el momento- el peronismo.

«Desconurbanizar el peronismo»: el reclamo desde Catamarca

El mandatario Jalil venía mostrando sus diferencias con la conducción del bloque que preside Germán Martínez. Incluso, en reiteradas votaciones, los catarmarqueños apoyaron las posiciones del gobierno de Javier Milei.

El propio Jalil recriminó «desconurbanizar» el peronismo, en una fuerte crítica a la conducción de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner.

Asimismo, la semana pasada hubo una cumbre de gobernadores en la Ciudad de Buenos Aires en la que participaron, además de Jalil, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa, en los que trascendió que trabajaban para armar un propio espacio dentro del Cogreso.

“La idea es armar un interbloque para formalizar lo que ya hacemos en Diputados y en el Senado”, dijo por su parte el tucumano Jaldo.

Uno de los más interesados en formalizar este espacio es Sáenz, quien además de los legisladores de La Neuquinidad quiere confluir a los cuatro libertarios de Coherencia y los dos diputados del MID para conseguir mayor nivel legislativo bajo el nombre «País Federal».

Mientras tanto, desde el medio ya citado informaron que el gobernador de Neuquén «asistió al encuentro y se retiró rápido».

Previamente, desde el Gobierno provincial confirmaron a Diario RÍO NEGRO que Figueroa está dispuesto a «negociar y consensuar» en conjunto, pero que no se integrará a ningún interbloque. «Se va a trabajar como en Diputados, La Neuquinidad va a tener su bloque aparte», aclararon.