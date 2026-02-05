«La gran ganadora de la década»: Neuquén es la provincia que más creció gracias a Vaca Muerta

La provincia de Neuquén fue la que más crecimiento de su Valor Agregado Bruto (VAB) mostró en los últimos diez años, con una suba del 93,3% que superó por amplísima distancia al resto de las jurisdicciones, traccionada por el desarrollo de Vaca Muerta.

«Cuando decimos que, si a Neuquén le va bien al país le va bien», celebró este jueves el gobernador Rolando Figueroa tras conocerse el informe de una consultora privada que la posicionó como «la gran ganadora de la década».

El análisis utilizó como fuente los datos armonizados de la CEPAL y concluyó que hubo una «alta disparidad» en el desempeño económico de las provincias entre 2014 y 2024.

Neuquén exhibió un incremento del 93,3% de su VAB, «siendo el mayor crecimiento del todo el país y

con una amplísima distancia sobre el resto», detectó. Esta suba estuvo apoyada, fundamentalmente,

en un «fenomenal» incremento del 195,9% en el sector de Explotación de Minas y Canteras por expansión de la actividad de Vaca Muerta, indicó el informe. Este sector explicaba el 36% del VAB neuquino en 2014 y pasó a representar el 57% en 2024.

Bastante más lejos quedaron otras dos jurisdicciones que tuvieron resultados positivos de doble dígito en la última década: Salta y Jujuy, con subas del 10,3% y 10,2% respectivamente.

Otras seis provincias tuvieron también alzas de sus VAB en la última década: La Pampa (8,2%), Santa Fe con (3,7%), Misiones (2,3%), Entre Ríos(2,1%), Tucumán (1,5%) y Corrientes (0,8%), mientras que Córdoba se mantuvo estable (0,0%).

Río Negro se ubicó entre las jurisdicciones que decrecieron en los últimos diez años, con un resultado negativo del 0,8%.

Neuquén, la quinta economía del país

El informe de Politikon Chaco también analizó la participación de las provincias en el VAB total del país.

Entre los datos salientes, reveló que, en 2014, Mendoza era la quinta economía más grande de Argentina después de Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe, con una participación del 3,6%, pero cayó al sexto lugar en 2024.

Neuquén, en cambio, pasó de ser la séptima mayor economía en 2014 (con 2,3% de participación) a ser la quinta en 2024 (con 4,4%), mostrando un crecimiento de 2,1 puntos en la última década, la mayor de todo el país.

Río Negro no tuvo variación y se mantuvo en la mitad de la tabla, con una participación del 1,4% sobre el total.

Qué es el Valor Agregado Bruto (VAB)

El Valor Agregado Bruto (VAB) provincial «constituye uno de los indicadores más relevantes para analizar el desempeño económico subnacional, en tanto permite medir la riqueza generada por las distintas actividades productivas dentro de cada jurisdicción», explica el informe.

En cuanto a su medición, el VAB surge de la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio, reflejando el aporte neto que hace cada sector a la economía.

A nivel agregado, la suma del VAB de todas las actividades, más los impuestos netos de subsidios sobre los productos, conforma el Producto Bruto Geográfico (PBG), lo que convierte al VAB en su principal componente explicativo y en una herramienta clave para evaluar la dinámica del crecimiento territorial.