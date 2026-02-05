Inflación de enero 2026: proyecciones tras la salida de Lavagna del INDEC y cambios en la medición

Tras la sorpresiva salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la suspensión de la nueva metodología para medir el costo de vida, el mercado aguarda con expectativa el dato oficial de enero que se publicará el próximo martes.

A pesar de la incertidumbre que generó el cambio técnico en el organismo, las consultoras privadas coinciden en un diagnóstico: la inflación del primer mes del año se ubicaría entre el 2,3% y el 2,6%.

De confirmarse estas proyecciones, el Gobierno lograría mostrar una leve desaceleración respecto al 2,8% registrado en diciembre. Este respiro es considerado vital para el equipo económico, que busca quebrar una racha de cuatro meses consecutivos de aceleración en los precios minoristas.

Los rubros que empujaron el índice de enero 2026

Pese a la tendencia a la baja en el nivel general, el comportamiento interno de la canasta fue dispar. Según el relevamiento de C&T (Camilo Tiscornia), que estima un 2,4% para el Gran Buenos Aires, el rubro de Alimentos y bebidas fue el que mostró mayor presión con un incremento del 4,1%, traccionado principalmente por las verduras y la carne.

Por su parte, la consultora Analytica también ubicó su previsión en el 2,4%, detectando que los mayores incrementos se concentraron en productos frescos como vegetales (10,6%) y en el segmento de azúcar y dulces. En contraste, sectores como Transporte —por la estabilidad en combustibles— y Salud —por una moderación en medicamentos— ayudaron a contener el promedio general.

El análisis de las consultoras: matices sobre la suba

Dentro del abanico de especialistas existen visiones diferenciadas sobre la intensidad del incremento. Desde LCG presentan la proyección más baja con un 2,3%, destacando que el rubro alimentos se mantuvo por debajo del 1% en las últimas cuatro semanas gracias a la caída en lácteos y bebidas.

En el otro extremo se sitúa la Fundación Libertad y Progreso, que proyecta un 2,6%. Para esta entidad, la inflación interanual ya escaló al 32,1%, mostrando una inercia que todavía preocupa. Según sus economistas, factores como la baja demanda de pesos y las tasas de interés del BCRA dificultan un descenso más agresivo de los precios.

Incertidumbre estadística y metas para el 2026

La decisión oficial de postergar la actualización de la canasta de consumo con la que se elabora el IPC ha puesto el foco en la transparencia de los datos futuros. No obstante, el consenso de los analistas sugiere que, si se mantiene el rumbo actual, el proceso de desinflación podría retomarse con más fuerza a partir de febrero.

El desafío para el Ejecutivo es lograr que el 2026 cierre con una cifra inferior al 31,5% registrado en 2025. Por ahora, el dato del martes será la primera prueba de fuego para un INDEC que intenta reacomodarse tras los ruidos internos y los cambios en su cúpula.