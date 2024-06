La leche de Capital Humano se reparte en Cipolletti y la región: llegaron 60.600 kilos

La leche en polvo que el ministerio de Capital Humano acordó distribuir a través de la fundación Conin en todo el país, llegó a Río Negro con la premura de su reparto inmediato por la proximidad de la fecha de vencimiento, por eso la entidad acordó derivar una parte a la municipalidad de Cipolletti y la mayor porción a Cáritas que distribuirá en la Patagonia a través de todas sus sedes.

La ONG elegida por el Gobierno nacional para destinar la lecha que acopiaba en sus depósitos y por orden judicial debe repartir de inmediato, trabaja con niños desnutridos de 0 a 5 años con alto riesgo social o nutricional. Una de sus sedes está en Cipolletti, por eso se coordina desde allí la distribución a través de otras entidades.

Alberto León Capellán, director del centro Conin de Cipolletti, precisó que llegaron la semana pasada 60.600 kilos de lecha en cuatro camiones del Ejército.

Explicó que ante la falta de estructura para realizar la distribución, la entidad acordó con la municipalidad de Cipolletti y con Cáritas.

“5.600 kilos se los derivamos a la municipalidad de Cipolletti y el resto, 55.000 kilos, a Cáritas Alto Valle que lo distribuyó entre otros obispados de Río Negro como Bariloche y Viedma; en Neuquén y tres en Chubut: Esquel, Rawson y Comodoro Rivadavia”, puntualizó esta mañana en diálogo con radio Calf, reiterando sus expresiones de ayer en RÍO NEGRO RADIO.

Capellán dijo que el martes acordaron con el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, la entrega de la leche al municipio. El jefe comunal dijo a diario RÍO NEGRO que “el objetivo de Conin es llegar a los chicos y lo más aceitado y ordenado que tenemos para llegar de inmediato es a través de las escuelas de fútbol comunitario que participan de la liga y a donde asisten 3.000 chicos y chicas”.

Esta semana el intendente Rodrigo Buteler acordó con Conin la entrega de leche enviada por Nación. Gentileza

Buteler precisó que la leche recibida y acopiada en los depósitos de Desarrollo Humano del municipio, comenzó a ser repartida este miércoles. “El sistema quiere transparencia, tener identificadas a las familias que lo reciben y podemos llegar rápido a través de los chicos que van a entrenar todos los días que los tenemos identificados y registradas a sus familias”, indicó el intendente.

Además, el municipio destinará estos productos también a instituciones que trabajan con personas con discapacidad que también tienen relevamiento, además de grupos de Scout.

“Que la leche le llegue a los chicos es una forma que también le llegue a su familia”, destacó el referente de Conin.

Capellán señaló además que más de 55.000 kilos fueron entregados a Cáritas que redistribuyó a las sedes de otras localidades de Río Negro, Neuquén y Chubut.

Este diario pudo conocer que en el caso de Bariloche la leche de Nación llegó esta semana y está acopiada en el regimiento de la Escuela Militar de Montaña para su distribución a través de Cáritas y otras organizaciones como la Red Solidaria, en cuanto el clima lo permita.

Las instituciones que reciben la leche deben completar formularios a modo de declaración jurada y presentar un listado de los beneficiarios finales de los productos. La distribución es a familias individuales, no a comedores ni merenderos.

Capellán dijo que inicialmente Conin Cipolletti había pedido 600 kilos de leche para distribuir entre las familias que atiende la organización y a través de “dos o tres comedores y merenderos con los cuales estamos vinculados”. Pero finalmente se multiplicó la cantidad.

“Nosotros no tenemos logística para distribuir, nuestro objetivo son los chicos desnutridos, no repartir alimentos, no tenemos estructura, por eso apelamos a la municipalidad de Cipolletti y a Cáritas”, afirmó.