Rolando Figueroa promulgó el nuevo Código Procesal Civil Neuquén y le puso fecha a la reforma en Familia

El gobernador Rolando Figueroa promulgó este lunes el nuevo Código Procesal Civil Adversarial de Neuquén que comenzará a regir a partir del 1 de agosto de 2026 e implicará una reforma profunda para acercar la justicia civil a la ciudadanía. «Una vez más somos pioneros», afirmó el mandatario para destacar que Neuquén es la primera provincia del país en sancionar un código propio.

El Código Procesal Civil Adversarial fue aprobado por ley 3551 en las últimas sesiones de la Legislatura, a principios de mes. Su elaboración demandó varios meses de trabajo en una comisión interpoderes que recorrió la provincia buscando aportes de las siete regiones. El jurista Gustavo Calvinho fue quien estuvo a cargo de la redacción final del anteproyecto.

Durante el acto de promulgación de la ley, se puso de relieve hoy que el enfoque adversarial coloca a las partes en el centro del proceso: son quienes impulsan la acción, manejan los tiempos y presentan las pruebas, mientras que los jueces pasan a ocupar el rol de garantes de la imparcialidad, el equilibrio y el debido proceso.

«Los jueces ahora se dedican a tomar decisiones conforme a derecho», explicó Calvinho.

El jurista afirmó que Neuquén es «la primera provincia en presentar un código alineado a los principios republicanos» y que alinea sus sistema civil «a su exitoso modelo procesal pena», de cuyo modelo también fue pionera.

Entre los cambios, destacó la incorporación del expediente digital único, las notificaciones electrónicas, la oralidad de las audiencias, el límite de tres años para las cautelares, juicios de desalojo «más rápidos», sucesiones más ágiles y edictos judiciales gratuitos.

Además, detalló que la reforma incorpora «arbitraje de primer nivel» y posiciona a Neuquén como pionera en adoptar el régimen monista, algo que dará «mayor seguridad jurídica para las inversiones».

«Neuquén está enviando un mensaje»

Ernesto Novoa, Gustavo Calvinho y Gustavo Mazieres en la presentación del nuevo código. Foto: Matías Subat.

«Este es el primer código adversarial que tenemos en la República Argentina en materia civil y comercial», afirmó Figueroa, quien aseguró que ahora se tomará de referencia para redactar el que regirá a nivel nacional.

Dijo que el objetivo es «acercar la justicia a la gente» y pidió que la reforma del Código Procesal de Familia esté lista para abril o mayo del año que viene.

El diputado y presidente de la comisión interpoderes, Ernesto Novoa (Comunidad), consideró que «el código tiene la legitimación de que todos participaron» y sostuvo que «con este código, Neuquén está enviando un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera: aquel que trabaja e invierte va a tener seguridad jurídica».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, destacó la «decisión política» de Figueroa y la labor «seria, responsable y abierta» de la Legislatura. Además, anticipó que, para aplicar la reforma, utilizarán la plataforma propia del Poder Judicial que es el Sistema Pehuén. «Hace tiempo estamos transitando este camino de modernización. Lo vamos a profundizar», aseguró.