El Gobierno y ATEN se reúnen en medio de la tensión por las licencias médicas: el temario este martes

El Gobierno provincial y ATEN, el gremio que representa a los maestros de Neuquén, se encontrarán este martes para repasar el acta acuerdo que se firmó el año pasado y discutir los planteos que presentó la entidad docente días atrás, incluso bajo la advertencia de convocar a medidas de fuerza.

El sindicato realizó un plenario la semana pasada, donde se acordaron los pasos a seguir, entre ellos la asistencia al encuentro pautado por el ministerio de Educación.

La reunión, que comenzará a las 9 en la Casa de Gobierno, tendrá como objetivo acercar posiciones y evitar un recrudecimiento de la tensión entre las partes.

Los planteos docentes en Neuquén: qué había pedido ATEN

ATEN había cuestionado en una conferencia de prensa la existencia de incumplimientos en algunos puntos del convenio paritario vigente, como la implementación del boleto docente, la falta de auditorías para los certificados médicos y el presunto cierre de la escuela trashumante de Huncal-Cajón Chico.

A lo anterior podría sumarse, según anunció la conducción provincial del gremio en sus redes sociales, un pedido para incrementar las partidas de refrigerio y comedor de acuerdo a la inflación.

El sindicato se declaró en estado de “sesión permanente” y su último plenario facultó a la comisión directiva “a convocar medidas de acción directa en caso de considerar insatisfactorias las respuestas a los temas planteados” en la entrevista que se desarrollará este martes, posiblemente en horas de la mañana.

La respuesta del Gobierno y la protesta de ATEN Capital

Soledad Martínez, ministra de educación de Neuquén, afirmó al ser consultada por este medio que los incumplimientos denunciados no eran tales y aseguró que desconocía la disconformidad de la cúpula docente respecto al avance del acta acuerdo, ya que en los encuentros previos entre el Gobierno y el gremio no se había manifestado.

La situación sumó tensión la semana pasada con el reclamo que protagonizó ATEN Capital frente a la sede del Consejo de Educación. La seccional, que es opositora de la conducción provincial, protestó contra la resolución 411, por considerarla restrictiva para las licencias médicas que solicita el personal docente.

El futuro de esta norma también será parte de la agenda que se abordará mañana junto al Ejecutivo, indicaron fuentes gremiales.