Amplio respaldo político al traspaso de las Rutas 22 y 151: Río Negro busca declarar la emergencia vial

El Gobierno de Río Negro presentó este martes en el Centro Cultural de Cipolletti los convenios firmados con Nación para asumir la gestión operativa de 13 tramos de las rutas nacionales 22 y 151, que suman 518 kilómetros, y habilita a Río Negro a asumir durante 20 años la gestión operativa, con intervención en obras, mantenimiento y mejoramiento.

El acto contó con una amplia representación política, institucional y productiva de Río Negro, con la presencia de intendentes desde Catriel a Río Colorado, legisladores de distintos bloques legislativos y representantes de distintos espacios políticos. También participaron ministros y funcionarios provinciales, autoridades municipales, gremios como UOCRA, Camioneros, Unión Ferroviaria y La Fraternidad, cámaras empresariales, productores de Río Negro y Neuquén, integrantes de la Comisión del Tren del Valle, trabajadores de Tren Patagónico y representantes de empresas vinculadas a la actividad energética, además de vecinos y medios de comunicación.

Foto: Flor Salto.

Durante el acto, el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck firmó además el proyecto de ley que enviará a la Legislatura para ratificar los convenios, declarar la emergencia vial y autorizar el financiamiento necesario para avanzar con la recuperación de las rutas. La iniciativa será tratada en la próxima sesión del recinto legislativo.

Además, Weretilneck recordó a los fallecidos desde 2016 y 2018 en los corredores nacionales y repasó las distintas acciones realizadas durante los últimos años para intentar encontrar una solución al deterioro de las rutas 22 y 151. Mencionó a municipios que taparon pozos, empresarios que recurrieron a amparos judiciales, gremios que se manifestaron y las gestiones realizadas por el Gobierno provincial.

Foto: Flor Salto.

El gobernador planteó además que las rutas existentes quedaron desfasadas frente a la transformación que atraviesa la región. “Son rutas que fueron preparadas para otra época, no para esta”, sostuvo. En ese contexto, afirmó: “Las provincias que nos adelantemos a la época vamos a ser las que menos suframos”.

Cómo será el traspaso de los 518 kilómetros y cuándo comenzará a intervenir la Provincia

El ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, explicó que los 13 tramos incluidos en el acuerdo suman 518 kilómetros y tienen distintas situaciones contractuales: hay obras en ejecución, neutralizadas y paralizadas, además de sectores que deberán resolverse mediante convenios específicos. También señaló que existen seis contratos abiertos de Vialidad Nacional.

El traspaso se realizará tramo por tramo. Antes de que la Provincia asuma la gestión, cada sector deberá ser identificado, documentado y saneado en sus aspectos contractuales, jurídicos y administrativos. La transferencia efectiva se concretará mediante las correspondientes actas de toma de posesión.

El cronograma prevé que, tras la firma del convenio en agosto, se convoque a contratistas para las obras prioritarias dentro de los 10 días hábiles, mientras que en los 15 días hábiles siguientes se reunirá la información técnica, proyectos y antecedentes. En un plazo máximo de 60 días hábiles se concretará la transferencia de los tramos habilitados, a partir de lo cual Río Negro definirá su plan de obras con eje en seguridad, transitabilidad y producción, mientras que junto a Neuquén y el CFI avanzará en la planificación de las soluciones viales para el Alto Valle.

Las primeras obras sobre las rutas y el diseño del sistema vial para los próximos 20 años

La primera etapa del plan contempla la recuperación de 305 kilómetros de tramos liberados, con una inversión estimada en US$60 millones, a financiar mediante FONPLATA. El programa incluye bacheo, repavimentación, recuperación de calzada, banquinas, señalización, seguridad vial y mantenimiento.

La Provincia definió tres puntos prioritarios: la rotonda de la RN22 y RN250 en Choele Choel, el tramo de la RN151 entre Barda del Medio y Catriel y el sector de la RN22 a la altura del Puente 83, en Cipolletti.

Como parte del plan para la RN151, la Provincia proyecta construir un nuevo puente ferroviario en paralelo al actual, en la zona oeste de Río Negro. El puente existente tiene un gálibo insuficiente para el tránsito de cargas pesadas, lo que genera colisiones de camiones, daños en la estructura, riesgos para la circulación vial y ferroviaria e interrupciones en un punto estratégico de conexión con Neuquén. La nueva estructura tendrá mayor altura libre y capacidad vial para una futura ampliación de la RN151 a cuatro carriles, dos por sentido.

Primera etapa 305 km de tramos liberados de las rutas nacionales 22 y 151 serán recuperados en los primeros trabajos que realice Provincia.

En cuanto a los contratos que continúen vigentes, Echarren explicó que deberán celebrarse convenios tripartitos entre Nación, Río Negro y las empresas constructoras. El objetivo es que las obras puedan continuar bajo los mecanismos de obra pública provincial.

La segunda etapa del plan estará enfocada en el diseño del nuevo sistema vial entre Cervantes y Catriel. Para eso, Río Negro trabajará junto con Neuquén y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en un estudio integral que permita definir qué infraestructura necesitará la región durante los próximos 20 años.

El análisis incluirá el tránsito actual de la Ruta 22, los posibles desvíos y variantes, nuevas colectoras, circulación urbana y pesada, intervenciones en accesos, refuerzos de las conexiones con Neuquén y el plan de obras a ejecutar.

Echarren también planteó la necesidad de avanzar con un control permanente del peso de los camiones, una vez que Río Negro asuma las competencias operativas sobre las rutas, para proteger las inversiones y evitar un mayor deterioro de las calzadas por el tránsito pesado. En paralelo, el nuevo esquema contempla el cobro de peaje como una herramienta vinculada al financiamiento y mantenimiento de los corredores, aunque su implementación dependerá del esquema que finalmente se defina para las rutas transferidas.