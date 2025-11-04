La legislatura de Río Negro tratará los instrumentos financieros para el 2026

El vicegobernador Pedro Pesatti convocó este lunes a sesión legislativa para el 20 de noviembre, estimándose el tratamiento de los instrumentos financieros que el gobierno de Alberto Weretilneck renovará para el año próximo.

Hasta ahora, el contacto entre ambos, entre Weretilneck y Pesatti, se mantendría suspendido, pero fue el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, quien le habría transmitido al vice de esa urgencia financiera, pues el ministerio de Hacienda siempre anticipa esta aprobación para luego cumplir con las gestiones de autorizaciones de la Nación. El objetivo primordial es disponer de las herramientas financieras en el inicio del año.

Se trata de los mecanismos de descubiertos bancarios (FUCO) y la emisión de Letras del Tesoro.

En general, el oficialismo garantiza la mayoría parlamentaria y otorga esos avales a Hacienda, con el habitual rechazo de las bancadas peronistas. El año pasado, Vamos con Todos y el PJ se alinearon en el rechazo con el argumento del crecimiento del endeudamiento.

En lo técnico, el gobierno provincial se ajusta a que ambos sistemas de financiamiento no figuran como deudas porque son compromisos de corto plazo.

En los descubiertos en el banco Patagonia, el Estado provincial varía sus cuentas en forma diaria, con saldos mayormente negativos en el inicio del mes por las cancelaciones salariales y, después, logra compensarlos y, al final del período, debe estar con crédito favorable.

Por su parte, las Letras del Tesoro son títulos de colocación en el mercado financiero, pero su plazo de recuperación no puede superar el año. Una alternativa en el vencimiento es la renovación por otras herramientas similares.

Para el 2025, la Provincia -según la ley 5752- está autorizada a “sobregirar” fondos sobre el total de las cuentas corrientes del Estado provincial hasta la suma de 80.000 millones de pesos y puede emitir Letras de Tesorería hasta 60.000 millones. Ambos mecanismos permitirían unos 140.000 millones.

El proyecto del Ejecutivo para el 2026 no fue enviado aún a la Legislatura y los montos no fueron confirmados.

En el presente ejercicio, los límites se duplicaron en relación a los fijados para el 2024, pasándose de los 40.000 a los 80.000 millones para los descubiertos y de los 30.000 a los 60.000 millones en los títulos.

Río Negro no utilizó todavía este año Letras. En el inicio del semestre, Hacienda avanzó para la negociación de los 60.000 millones, pero, al final, suspendió la colocación por las dificultades que existían en el mercado financiero.

La presente estabilidad podría derivar en que la gestión de Weretilneck intente alguna operación con esos títulos entre fines de noviembre o principios de diciembre, que colaboraría con el cumplimiento de las obligaciones de cierre de año.

En el último mes, la Provincia deberá afrontar el vencimiento de 4.000 millones de Letras, que son las únicas existentes en el stock.

Las limitaciones en la utilización de esa herramienta determinaron una sobrecarga en los descubiertos bancarios, particularmente en septiembre y en octubre con la cuota del bono Castello. Los técnicos de Hacienda aseguran que nunca se llegó al límite de los 80.000 millones.

Ese punto será expuesto -seguramente- en el debate en Comisiones ya que los legisladores siempre se centran en los sobregiros y sus costos para el Estado.