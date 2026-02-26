Río Negro inició la discusión de los nuevos ingresos para municipios y puso fecha de cierre

Punto de partida. “Hay 25 municipios con menos recursos, 12 con más y dos que siguen igual”, fue la apertura del gobernador Alberto Weretilneck frente a los intendentes convocados para analizar un nuevo régimen de coparticipación.

La conclusión del mandatario se origina en una propuesta gubernamental, consistente en actualizar datos de la fórmula vigente donde se combinan tres componentes para repartir recursos: una parte (20%) en asignaciones iguales, otra (40%) por el promedio de recaudación y la tercera (40%) por la población del municipio.

Hacienda incorporó nuevos registros -entre ellos, el censo del 2022- y efectuó una simulación, que arrojó el resultado que sirvió de disparador a Weretilneck para la discusión y el intercambio por parte de los jefes comunales.

El cónclave juntó a 38 jefes comunales, con la única ausencia de la roquense María Emilia Soria. Esa representación recayó en el secretario de Hacienda, Pablo Rolo.

Las intervenciones de los intendentes fueron recurrentes en cuestionamientos de los registros del censo y plantearon diferentes alternativas. El ministro de Gobierno, Agustín Ríos tomó notas y existieron trabajos complementarios, con simulaciones, con los padrones electorales, medidores de luz y matrículas escolares.

Mientras tanto, los representantes municipales realizarán reuniones zonales para compatibilizar realidades y necesidades que permitan consensuar sus esquemas de ingresos.

Weretilneck estableció un plazo hasta el 31 de marzo para consensuar un esquema conjunto y volver a reunirse. También dejó el compromiso de cierta compensación provincial temporaria para aquellos municipios con merma en sus ingresos.

Con la propuesta gubernamental, Fernández Oro y Dina Huapi son los Estados locales con mayores incrementos, con un 52% y 50% mientras que Sierra Grande (-27%), Regina (-19%) y Choele Choel (-15%), con las bajas superiores. Conesa y Huergo no presentan modificaciones, según el esquema inicial.

Tras la reunión general, se cumplió un segundo encuentro centrado en la distribución de las regalías petroleras, con los nueve municipios productores.

Primeras repercusiones de los intendentes

Rolo, secretario de Hacienda de Roca, valoró que “fue una buena reunión” pero subrayó que “queda mucho para trabajar y poco tiempo” porque el gobernador planteó que “el 31 de marzo quiere tener una respuesta en base al consenso”.

Queda por delante “una propuesta a futuro, con trabajos programáticos para analizar problemáticas reales de cada región” y dijo que “surgieron cuestionamientos por la variable del censo que fue observado por la mayoría” de los intendentes.

Para Roca el nuevo índice establece un incremento del 2% y Rolo explicó que “los recursos no alcanzan para suplir las necesidades de la sociedad” porque “el gobierno nacional desapareció, con un plan económico contrario a la población”.

Señaló que “satisface la propuesta de volver a discutir algo que no se hacía desde 1991”, pero remarcó que “se necesita mucho consenso”.

El gobernador abrió el debate entre los jefes comunales para lograr consenso pero fijó como límite el 31 de marzo, para luego presentar el proyecto de ley.

Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti destacó la decisión de discutir los índices de coparticipación “teniendo en cuenta que han quedado desactualizados”.

“Nadie puede negar que los indicadores han cambiado y el crecimiento de las ciudades ha cambiando” y sostuvo que “Cipolletti es una de las ciudades que gana, es de las que más ha crecido en los últimos años y donde mayor impacto tiene el desarrollo de Vaca Muerta”.

Agregó que la ciudad “está creciendo mucho y necesita actualizar el índice para poder prestar todos los servicios” pero “uno entiende y es solidario con aquellas ciudades que pierden, no nos parece justo en un escenario tan complejo, donde se ha caído el consumo”.

Por su parte, Walter Cortes, de Bariloche, señaló que la reunión “fue importante” porque “a todas las ciudades nos va a tocar un poquito más, no es significativo pero nos ayuda, es importante para las ciudades que crecen como la nuestra, que generan expectativas y la cuestión pública tiene que estar a la altura de las circunstancias”. En el caso puntual de la ciudad “son unos 190 millones de pesos más por mes, a nosotros nos ayuda”.

En números 65% de los intendentes verán afectados sus ingresos -a la baja- con las proyecciones que se conocieron en la reunión.

Destacó que “empezar un debate con todas las intendencias es importante, hacía mucho que no nos juntábamos y es bueno hacerlo, no solamente por esto, sino por todas las situaciones que se viven en cada lugar” y enfatizó que “la provincia tiene otras mecanismos para poder ayudarlos” en referencia a quienes tendrán menos recursos, pero “los que pierden no pierden tanto y los que ganan tampoco ganan mucho” dijo.

Para Marcos Castros, de Viedma, “pudimos manifestar la realidad de cada una de la ciudades” y “una de las conclusiones es que acá nadie va a perder, esa es la idea, y dependerá de todos nosotros encontrar los equilibrios, las creatividades y las redacciones normativas que nos permitan ratificar y lograr lo que el gobernador nos pide”.

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto valoró inicialmente que “por primera, en esta gestión se reúna a todos los intendentes para plantear un cambio en la distribución” y, en particular, se mostró atenta con las próximas asignaciones de regalías para ese municipio, entendiendo que “se debe evaluar también pasivos ambientales históricos” para avanzar en “una distribución justa y adelantó su pedido de un Fondo de Compensación.