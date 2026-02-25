El año legislativo en Río Negro se anticipa y la creación de un bloque abre una discusión

La actividad legislativa se iniciará este jueves con el Plenario de Comisiones, un encuentro previo a la sesión extraordinaria del viernes, aunque el interés político recae en la posterior reunión de Labor Parlamentaria, donde se debatirá la constitución de la bancada de Cambia Río Negro, que aprobó el vicegobernador Pedro Pesatti, pero que aún es resistida y que, entre otras, tendría las objeciones del gobernador Alberto Weretilneck.

El 30 de diciembre pasado, el vice firmó la resolución N° 460 que “autoriza el funcionamiento” de ese bloque, formado por los legisladores Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, y encolumnado con el diputado libertario y precandidato a la Gobernación, Aníbal Tortoriello.

La solicitud de reconocimiento se requirió en el 2024 y, por eso, esta autorización se la vincula con el quiebre en julio en la relación del vice con Weretilneck, a partir del apartamiento de Pesatti de la candidatura al Senado por JSRN.

El viernes habrá sesión por el acuerdo de Río Negro-YPF, y la reforma ministerial. El domingo, el gobernador hablará y dejará inaugurado el Período Ordinario.

Días después de la habilitación, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) se opuso al plantear que el vice violó el reglamento de la Cámara porque no le corresponde decidir por sí solo en este tema y sugirió esa resolución en Labor Parlamentaria.

Este jueves, a las 14, se realizará ese encuentro, convocado para preparar la sesión del domingo de la Apertura del Periodo Ordinario, y Mansilla adelantó que insistirá en su rechazo, a partir de las atribuciones asumidas por el presidente del cuerpo. Y, en segundo plano, cuestiona esa creación porque se otorga una representación a un partido inexistente en ocasión de la elección del 2023 (alude a que Cambia Río Negro fue una alianza de PRO y el ARI, que ya tienen sus bloques).

Mansilla resaltó que nunca recibió una respuesta a su formal negativa, ni tampoco se comunicó en Labor de la nueva bancada, incluso se dudó de la existencia de resolución.

La legisladora Yolanda Mansilla adelantó que insistirá en Labor Parlamentaria en su rechazo a la creación del nuevo bloque. Foto: Marcelo Ochoa

La legisladora sabe que su bloqueo a la decisión de Pesatti dependerá de la postura final del bloque de JSRN, que preside Facundo López, y su consecuente acompañamiento de sus aliados, ARI y UCR.

Pesatti defenderá su determinación, como también, su “facultad y deber de garantizar pluralidad de voces”, según firmó en la norma.

El núcleo del oficialismo descree de la habilitación por razones legales, pero, esencialmente, pesan motivos políticos, como no facilitarle un escenario institucional a Tortoriello en su proceso para el 2027.

Casualmente, este martes, el legislador Claudio Doctorovich se fue del bloque del PRO y se pasó a Cambia Río Negro. Ya se había sumado a Gabriela Picotti.

Mc Kidd preside la flamante banca y fue convocada a la reunión de Labor. Además, en la página de la Legislatura ya figura el nuevo espacio y así suman ocho con JSRN, PJ, Vamos con Todos, PRO, ARI, UCR y Primero Río Negro.

La confirmación de la estructura se sabrá en las próximas horas, a partir de la postura definitiva del oficialismo frente a la resolución de Pesatti. Mientras tanto, el viernes, será la sesión extraordinaria para la ratificación del acuerdo de Río Negro con YPF para la exportación de GNL y de la reforma ministerial.