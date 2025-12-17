Río Negro liquidará el impuesto inmobiliario a los municipios, con más de 27.000 parcelas registradas

En el Plenario de la Legislatura, el titular de la Agencia, Alejandro Palmieri, explicó el paquete fiscal durante casi tres horas. Foto: Marcelo Ochoa.

En su exposición frente a los legisladores, el jefe de la cartera tributaria de Río Negro, Alejandro Palmieri, anticipó que la Provincia liquidará el impuesto inmobiliario del año próximo a las administraciones locales, tras detectarse un altísimo número de parcelas a nombre de los municipios y que, evidentemente, ya no son de uso público.

En el Plenario de la Legislatura, el funcionario explicó que esa decisión y reforma planteada en el paquete impositivo -que se tratará en la sesión de mañana, conjuntamente con el presupuesto- se vinculan con la imposibilidad de la Agencia de precisar qué predios siguen en la órbita municipal, y, en ese sentido, afirmó que las autoridades locales no contestaron a los requerimientos del organismo.

“Solo 12 municipios respondieron”, afirmó Palmieri mientras recordó que la Provincia sí paga tasas municipales por sus edificios, a partir de un índice de la coparticipación mensual.

La carga inmobiliaria a los municipios conformó la mayor novedad de ayer del proyecto impositivo para el 2026, elevado a la Legislatura, y que Palmieri, con su equipo, defendió ayer frente a los legisladores.

Números 869.999 Millones de pesos es el cálculo de los ingresos tributarios propios que Río Negro percibirá en el ejercicio del 2026

27.265 Parcelas a nombre de los diferentes municipios rionegrinos, que la Agencia considera ya no están en su órbita o no tienen uso público.

Después, el titular de la Agencia ratificó que habrá nuevamente topes para las subas en Automotores y en Inmobiliario, que será del 25%, y contrastó ese incremento propuesto con una inflación del 2025 que superará el 31%.

Como introducción, Palmieri afirmó que «no hay nueva carga impositiva, sino, por el contrario, la carga será menor en Río Negro», resaltando los límites en esos tributos y, luego, destacó la baja en Ingresos Brutos para la distribución de servicios como energía eléctrica y gas natural. Afirmó que esa caída tributaria llegará directamente a los usuarios porque ese impuesto provincial está incorporado en las facturas. Afirmó que el costo fiscal para la Provincia por esa reducción será de unos 6.300 millones de pesos.

Ayer, segunda jornada del Plenario, después de que los legisladores analizaron el Presupuesto el lunes con los legisladores. Foto: Marcelo Ochoa.

Lo “novedoso” -según el funcionario- en la propuesta está en el tributo Inmobiliario y la aplicación impositiva a los municipios, a partir de que existen 27.265 parcelas registradas a sus nombres, y en algunos con más de 3.000 inscriptas. Esas cantidades -consideró- ya no pertenecen a los Estados locales, sino que fueron cedidas, aunque destacó que las mismas -seguramente- sí están cargadas y pagan tasas a las intendencias.

Con ese contexto, la Agencia propone modificaciones y establece una “limitación razonable a la exención subjetiva” del Inmobiliario que “actualmente beneficia al Estado nacional, provincial y municipal, sus dependencias y entidades”. Se faculta, además, “a cobrar en los casos en los que se detecte que los inmuebles de propiedad estatal son cedidos, entregados o utilizados por particulares (personas humanas o jurídicas) para fines ajenos a la función pública”.

Después, Palmieri afirmó que la Provincia «no tiene forma de saber cuáles (predios) están destinados a fines municipales, las que seguirán exentos. La única manera es que las autoridades locales informen y eso no ocurrió».

Enumeró las administraciones que respondieron a sus peticiones: Viedma, Bariloche, Cipolletti, San Antonio, Jacobacci, Choele Choel, Conesa, Cervantes, Campo Grande, Godoy, Valcheta, Mainque y Pilcaniyeu.