Weretilneck elevó el presupuesto de Río Negro para el 2026, con porcentajes acotados

El ministro y la secretaria de Hacienda, Gabriel Sánchez y Natalia Crociatti volverán -seguramente- a mediados de diciembre para defender el presupuesto elevado. Foto: Marcelo Ochoa/Archivo.

El proyecto del presupuesto de Río Negro para el 2026 ingresó a la Legislatura, con una proyección de recursos y de gastos para el Estado provincial que supera en un 35% a su similar aprobado para el presente ejercicio.

El texto remitido por el gobernador Alberto Weretilneck plantea un presupuesto de algo más de 3,3 billones de pesos frente a los 2,453 billones del 2025. En realidad, ese monto tuvo su corrección en el transcurso del año y se lo estableció en 2,887 billones.

La ejecución definitiva de las erogaciones del presente año concluiría por encima de los 2,9 billones. En relación a esa estimación, el incremento de fondos en la iniciativa del Poder Ejecutivo se aproximará al 14%.

El cálculo total de Hacienda para el funcionamiento de la Provincia en el 2026 fue consignado en $ 3.315.697.137.907.

Puntualmente, la masa salarial del 2025 se aproximará a los 1,65 billones, mientras que esa partida para el 2026 está fijada en algo menos de 1,8 billones (puntualmente, $ 1.795.315.193.431). Así, la variación anual de los desembolsos salariales está proyectada en 11%, indicando un presupuesto por debajo de lo que posteriormente se liquidará en el marco de los resultados inflacionarios y de las negociaciones paritarias.

Números totales $ 3.315.697.137.907 Es el presupuesto total de gastos y recursos para el Estado rionegrino, según el proyecto elevado por el gobernador Weretilneck.

11% Es el aumento planteado en la partida personal para el 2026 frente a las ejecuciones proyectadas del presente ejercicio.

Por su parte, los fondos propuestos para el Poder Judicial ascienden a los 225.036 millones, que equivale a un recorte del 17% del proyecto confeccionado por el STJ, que fue de 270.900 millones.

Los jueces requerían un aumento del 50% de las erogaciones del presente ejercicio, pero en el proyecto del Ejecutivo se otorga la mitad, considerando su nivel de ejecución durante este año, que estará en los 180.000 millones. La suba planteada se ubica en el 39% del aprobado en el 2025, que fue de 162.480 millones.

En cambio, la próxima partida para la Legislatura se estableció en 42.111 millones, que rondará casi el 43% del presupuesto inicial del actual ejercicio aunque, frente a los desembolsos reales, el alza se aproximará al 20%.

El envío gubernamental también incluye el paquete impositivo y el debate inicial se programa para los próximos días, estimándose una sesión para la tercera semana de diciembre.

En los fundamentos, el proyecto reitera que las “perspectivas siguen expuestas a factores adversos”, con una “incertidumbre prolongada”.

Alude a que las “vulnerabilidades fiscales, las posibles correcciones del mercado financiero y la erosión de las instituciones podrían amenazar la estabilidad”. Repite proyecciones y conclusiones del Banco Mundial y, también, de estimaciones volcadas en el presupuesto nacional.

Valora que la Provincia en el período 2023-2025 pudo consolidar su “estrategia centrada en el ordenamiento fiscal, la eficiencia en la gestión y la modernización del Estado”.

El análisis indica que “el primer paso fue recuperar el equilibrio de las cuentas públicas” y se señala de la “reducción en un 39,41% el stock de deuda en moneda extranjera y la relación deuda/ingresos bajó de 63,1% a 14,87%”.