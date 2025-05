La ley de Ficha Limpia en Neuquén también limitará las candidaturas de intendentes y concejales

Varios son los municipios del interior de Neuquén que, una vez aprobada la ley de Ficha Limpia, se pusieron en línea a trabajar para la adhesión directa o, en otros casos, incorporando algunas particularidades en sus ordenanzas. La norma marca la limitación de ser candidatos y ocupar cargos públicos para quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos o se hayan acogido a suspensión de juicio a prueba, con inhabilitación perpetua.

En el mapa neuquino, los municipios de 1° categoría tienen en marcha o ya aprobadas las ordenanzas que adhieren a la ley 3498, conocida como Ficha Limpia que la Legislatura de Neuquén aprobó el pasado 25 de marzo, con 28 votos a favor y cinco en contra. En el contexto nacional, la ley no logró avanzar en el Senado la semana pasada, con acusaciones cruzadas entre los diferentes espacios políticos como La Libertad Avanza y el PRO.

Los vecinos de Plottier, a 18 kilómetros de la capital neuquina, y lugar del que proviene la exvicegobernadora Gloria Ruiz, destituida en diciembre de 2024 por inhabilidad moral, ya tiene la ordenanza aprobada. La norma local que aprobó el Concejo Deliberante de manera unánime, respalda en «todos sus términos» lo que estipula la ley provincial.

Las ciudades que ya tienen Ficha Limpia

Fue el concejal Paulo Scrugli, de Fuerza Libertaria, el encargado de hacer la propuesta que se debatió en la comisión de Gobierno y Desarrollo Social de ese cuerpo. «Es fundamental adherir, demostrando el compromiso que tenemos desde este cuerpo por llevar adelante la transparencia de la labor, en cualquier función del Ejecutivo y legislativo. Y hacer valer la Constitución para todas las personas que quieran llevar adelante la función pública», fundamentó en la sesión que presidió Malena Resa.

El edil recordó la situación institucional de la provincia y también aclaró que: «Ficha Limpia tiene que ser para todos, no para algunos» e hizo referencia sin nombrarla a la diputada nacional Nadia Márquez, quien quedaría inhabilitada en la provincia por haberse acogido a una probation años atrás.

Por su parte, Resa dijo que «esta ordenanza alcanza no solo al momento de las elecciones sino a los funcionarios que sean designados en los cargos públicos y ese es el paso fundamental que debe darse».

El Deliberante de Plottier aprobó por unanimidad la adhesión a Ficha Limpia (Foto: Gentileza)

Senillosa es otra de las localidades que ya está aprobó la ordenanza de adhesión -2193 – y tiene el decreto municipal que la promulga por lo que está en sintonía con lo ocurrido a nivel provincial.

Zapala, la ciudad que dirige Carlos Koopmann también aprobó por unanimidad la ordenanza -1958- y que fue impulsada desde el Ejecutivo. Esto ocurrió a fines de abril de este año. Se aclara en los términos de la norma que impide a las personas ejercer cargos públicos si cuentan con los antecedentes judiciales.

En este caso, alcanza a intendente, ediles, secretarios, subsecretarios, a quien sea titular del Juzgado de Faltas, fiscal administrativo municipal, a la Junta Electoral Municipal y a integrantes de la planta política del Concejo Deliberante.

Ficha Limpia en pleno debate

En Centenario, la propuesta fue impulsada por Sebastián Krapp (Juntos por el Cambio) quien explicó que presentaron la adhesión a la ley provincial hace quince días atrás. El proyecto está en la comisión de Asuntos Constitucionales y se espera que el lunes próximo se emita despacho para su aprobación o rechazo.

«No tenemos ninguna ordenanza que se contraponga por lo que no tuvimos que agregar ni quitar nada, es la adhesión a a ley provincial», aclaró. Para fin de mes se espera el tratamiento en la sesión con la participación de todo el cuerpo. «Desde el bloque Juntos por el Cambio venimos trabajando todo lo que tiene que ver con transparencia al momento de postularse y eso apoyamos«, señaló.

A la par, Krapp explicó que están abocados a que se pueda dar cumplimento del artículo 111° de la Carta Orgánica municipal y que está relacionado a la presentación de la declaración jurada de las autoridades, porque no está en vigencia. Para que esto ocurra se debe formar la Controlaría Técnica – Legal que según el artículo especificado es el organismo donde deberán presentarlas funcionarios electos, sus cónyuges y los de planta política.

Chos Malal es otra de las ciudades que tiene en tratamiento Ficha Limpia (Foto: Gentileza)

Otro de los municipios que ya está avanzados en la adhesión a Ficha Limpia es Chos Malal. El proyecto de ordenanza menciona la adhesión a la legislación provincial y autoriza al Ejecutivo a dictar las normas complementarias para que se pueda cumplir e implementar. Fueron los bloques de Comunidad y el MPN los encargados de ponerlo en marcha, en comisión por lo que en la semana entrante lo tratará la totalidad del cuerpo.

Por otra parte, hay dos ciudades que están en la discusión y en el ingreso de las iniciativas: San Martín de los Andes y Plaza Huincul.

El municipio gobernado por Carlos Saloniti tiene el tema en discusión en el Deliberante, donde hay dos iniciativas que presentaron, por un lado el bloque Fuerza Libertaria y por el otro Nuevo Compromiso PRO. De todos modos, se indicó que ambos tienen un mismo espíritu y es el de adhesión a la ley que aprobó provincia.

La semana próxima entrará en debate y los integrantes de los cinco bloques: Juntos por el Cambio Neuquén; Unión por la Patria; Movimiento Popular Neuquino; PRO -NCN; Fuerza Libertaria; y Comunidad deberán establecer si votan por alguna de las dos iniciativas o redactan una única, consensuada. Se sabrá la semana próxima.

Más allá de esta propuesta, el jefe comunal ya había dispuesto la entrega de la Declaración Jurada para los funcionarios y que se deberá renovar anualmente. Alcanza a las secretarías, subsecretarías, direcciones generales. La carga orgánica -en su artículo 132°- dispone que esta declaración se presente al inicio y al final de mandato.

El proyecto tomará estado parlamentario en la próxima sesión (Foto: gentileza)

En tanto, Plaza Huincul tiene recién elaborado el proyecto y deberá tomar estado parlamentario. Fue el propio intendente Claudio Larraza (Comunidad), quien lo envió al Deliberante.

Se adecua a la ordenanza electoral local. En líneas generales, son los mismos términos que en provincia. El proyecto tiene algunos capítulos específicos a los que se hace referencia el Código Penal como los delitos contra la administración pública, contra las personas e incluye como prohibición la ley de estupefacientes y la penal tributaria, informó el presidente del cuerpo, Daniel Vidondo.

«Es una ordenanza que no tendrá efectos retroactivos como toda ley. Se empezará a aplicar desde su promulgación en adelante», agregó Vidondo ante la consulta de este diario.

La situación de Ficha Limpia en Cutral Co

Sin embargo, en Cutral Co no tiene tratamiento todavía. El único edil de la oposición, César Pérez (Comunidad) fue el encargado de impulsarlo.

«Considero que a lo largo de estos últimos años, los ciudadanos nos están exigiendo más transparencia a todos los órganos del Estado. Esperan que los funcionarios sean más respetuosos de la ley. Ya sea quienes ocupen cargos públicos por elección o por decisión del Ejecutivo que tengan conducta intachable porque ayuda a vivir en democracia. La ciudadanía exige que rindamos cuenta de nuestras acciones», subrayó el autor de la iniciativa.

Pérez elevó el proyecto el 1 de abril de 2025 y pasó a comisión. En la propuesta se aclara que se aplique el Instituto Ficha Limpia no solo a candidatos a cargos electivos, sino también cumplir cargos o funciones en los tres poderes del estado municipal, incluido el Ente Autárquico El Mangrullo -ENIM-, que tiene dos representantes en el directorio.

En este caso, la propuesta se debe debatir en comisión. En Cutral Co, Comunidad tiene solo una banca. Las ocho restantes corresponden al oficialismo que representan al intendente Ramón Rioseco – Todos por Cutral Co, como las colectoras: MID y UP. El Deliberante sesiona cada quince días -como en Centenario- y todavía no se conoce que haya habido discusión de este tema en la comisión donde se lo remitió.