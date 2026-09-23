La ley de Zonas Frías se tratará en el Senado este jueves, pero no tiene los votos asegurados

La nueva ley de Zonas Frías llega este jueves al recinto del Senado, pero no tiene los votos asegurados. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se jugó a tratar el proyecto de recorte a los subsidios al gas, pero no descarta dar marcha atrás si corre riesgo de fracasar.

La ley de Zonas Frías se tratará en el Senado

La sesión comenzará a las 12 y el otro gran tema será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), aunque el texto que envió el presidente Javier Milei y que aprobó la Cámara de Diputados sufrirá modificaciones. Por eso, volverá en segunda revisión a la Cámara baja y el oficialismo tendría que esperar para celebrar un triunfo.

La nueva Ley de Zonas Frías tambalea porque senadores aliados de Mendoza y La Pampa que integran la UCR y el PRO no estarían dispuestos a votar a favor por el impacto que tendrá el nuevo régimen en la factura de gas que pagan las familias en esos distritos.

Como se conoció desde un principio, tampoco acompañará el PJ cordobés, que hizo del rechazo al tema una bandera. “No apoyaré las modificaciones del Ejecutivo nacional sobre el régimen de Zona Fría”, ratificó la semana pasada la senadora Alejandra Vigo, luego de que el texto recibiera dictamen de comisiones.

Vigo sostuvo que “el proyecto carece de transparencia y habilita un esquema discrecional para el recorte de subsidios”, y precisó que “en el caso de esa provincia, unos 700.000 usuarios perderán los subsidios sin importar la zona en la que vivan”.

“A esta situación se suma una clara inequidad: mientras se condonan las deudas que las prestatarias de energía del AMBA mantienen con Cammesa, se castiga el esfuerzo de nuestra empresa provincial de energía, EPEC, que cumple en tiempo y forma con sus obligaciones”, añadió la legisladora schiarettista.

Bullrich se mantuvo al margen de las negociaciones, que son llevadas adelante por la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti. Si las conversaciones no dan resultados y los apoyos no están garantizados, la líder de la bancada oficialista no descarta retirar el proyecto sobre la marcha.

La iniciativa revierte la ampliación de las Zonas Frías que se aprobó en 2020 a instancias de Máximo Kirchner, y que incorporó a 13 localidades cordobesas, entre ellas la Capital. El subsidio ya no se aplicaría indiscriminadamente, sino que solo lo recibirían las familias inscritas en el SEF (Subsidios Energéticos Focalizados) que acrediten ingresos netos de hasta tres canastas básicas totales.

Banco Central, con cambios

En el caso del Banco Central, Bullrich aceptó modificar el proyecto y moderar los requisitos que exige Milei para remover a los directores de la entidad monetaria con la idea de darle independencia. El presidente propuso que tenga que ser aprobado con dos tercios de los votos de ambas Cámaras, una mayoría prácticamente imposible de conseguir.

La jefa del bloque oficialista entiende que esa mayoría solo se exige para modificar la Constitución Nacional, y que además la atribución de remover (y también de nombrar) directores le corresponde solo al Senado y no a Diputados.

Por eso, según el cambio que introducirán en el recinto en acuerdo con bloques aliados, solo podrá removerse un director con mayoría absoluta del Senado, es decir, 37 votos en lugar de dos tercios, que son 48.

También se incorporará un agregado para que los nombramientos en comisión (el mecanismo provisorio al que suelen recurrir los gobiernos para esquivar el tratamiento parlamentario) solo tendrán vigencia durante ese período ordinario; una forma de obligar a que el Senado trate los pliegos de acuerdo con el mecanismo constitucional.

El dato es que las modificaciones podrían aprobarse con dos tercios de los votos, lo cual altera el panorama. ¿Por qué? Porque de esa manera, en Diputados necesitarían la misma mayoría para insistir con la versión original que envió Milei. De lo contrario, se impondría la redacción aprobada en el Senado.

En la previa de la sesión, la Comisión de Acuerdos, que dirige el oficialista Juan Carlos Pagotto, dictaminó a favor del pliego de uno de los directores del Banco Central, Martín Vauthier. Sin embargo, todavía no llegará al recinto: La Libertad Avanza buscará tratar todos los pliegos que mande el Ejecutivo juntos, en paquete.

Corresponsalía Buenos Aires