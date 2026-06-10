Zona Fría: qué se sabe del «compromiso» de Nación con Neuquén para mantener los subsidios al gas

El recorte de los subsidios al gas que promueve el Gobierno nacional por medio de una modificación del régimen de Zona Fría ya obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y ahora se aguarda por su tratamiento en el Senado, donde la intención del oficialismo de La Libertad Avanza es que «salga sin modificaciones».

La precisión fue aportada por el senador por Neuquén, Pablo Cervi, quien consultado por Diario RÍO NEGRO destacó la normativa impulsada por la Casa Rosada y la importancia de conservar un determinado nivel de precios para el gas, con el objetivo de favorecer las inversiones de las empresas petroleras en la provincia y Vaca Muerta.

El texto, como salió de la Cámara Baja, propone modificar el esquema actual de subsidios y retrotraer lo que dispuso la ley 27.637, que extendió los descuentos a una amplia zona del centro y el este del país, incluyendo a buena parte de la provincia de Buenos Aires, el sur Córdoba, casi todo San Luis y el sur de Santa Fe.

Reforma de la Zona Fría: la preocupación de la Patagonia

Si bien desde el Gobierno nacional se aseguró que los usuarios de la Patagonia no tendrían cambios, junto a los de una parte de Mendoza y la Puna, la redacción de dos artículos causó dudas entre los legisladores y los gobiernos de la región.

Uno de ellos es el que propone subsidiar exclusivamente la materia prima del servicio, es decir el gas, y no la totalidad de la tarifa, que se ve compuesta también por el cargo de transporte, la distribución y los impuestos.

El segundo fue el que dejó a disposición del Gobierno nacional el porcentaje del subsidio para la Zona Patagónica, régimen instaurado por una ley de 2002 que estableció un descuento del 50% para el gas en el sur del territorio nacional.

En un evento realizado el día lunes, el gobernador Rolando Figueroa indicó que había recibido el compromiso de Nación de «no tocar» el beneficio para los usuarios de la Patagonia, alertados por la posibilidad de que el porcentaje quede a discreción del Gobierno o la autoridad de aplicación que se establezca.

La Libertad Avanza quiere la ley «sin modificaciones»

Cervi descartó un impacto de consideración para Neuquén y dijo que la idea del oficialismo es que la ley pueda salir del Senado «sin modificaciones, para que no tengamos que pasar nuevamente por Diputados«.

«Queremos avanzar con el proyecto tal cual está y creemos que hay cierto grado de apoyo en los senadores», dijo el exdiputado, quien formalizó su adhesión a La Libertad Avanza luego de participar de la UCR y Juntos por el Cambio.

Precisó que el proyecto fue girado a las comisiones de Presupuesto y Energía, en la que asumió como secretario. «Seguramente se hará una sesión conjunta para poder dictaminar«, dijo.

Sobre los tiempos legislativos, evitó detallar un plazo estimado para la aprobación, recordando que la Cámara Alta tiene en carpeta otras iniciativas de peso para el Gobierno como la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y un nuevo paquete de pliegos para nombrar jueces.

Cervi hizo referencia al nuevo esquema propuesto, ideado para cubrir a los hogares que acrediten ingresos iguales o inferiores a 3 canastas básicas totales para un «hogar 2» de INDEC, una cifra que hoy equivale a 4,4 millones de pesos.

«Entendemos que la prioridad es darle el subsidio a quienes realmente lo necesitan«, dijo.

La «voluntad política» del oficialismo y el compromiso con Neuquén

El senador resaltó la «voluntad política» del oficialismo y aseguró que «el punto donde se habla de la discrecionalidad me parece que ya fue aclarado con la provincia» de Neuquén.

Cuando se le consultó por el compromiso del Gobierno sobre Zona Fría y la posibilidad de plasmarlo en la ley, descartó que haya que modificar el texto, ya que también se puede establecer al momento de avanzar con la reglamentación.

Recordó que esto último ya se hizo en otros proyectos, como la Ley Bases, que al ser instrumentada incorporó una exención para el personal petrolero «en boca de pozo».

De todos modos dijo que la provincia tiene la posibilidad, al ser productora de energía, de cobrar las regalías en especie y «generar un valor menor para el gas» que se consume dentro de sus fronteras.

Cervi valoró el impacto de las políticas aplicadas por el presidente Javier Milei en la provincia y resaltó que se generaron las condiciones necesarias para aumentar la producción de gas y petróleo.