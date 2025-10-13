La Libertad Avanza pidió reimprimir los afiches de candidatos para los centros de votación de Buenos Aires

El fiscal federal, Ramiro González, descartó la posibilidad de reimprimir las boletas electorales en la provincia de Buenos Aires. Ahora la Junta Electoral recibió una solicitud de La Libertad Avanza pidiendo que se rehagan los carteles de exhibición obligatoria que contienen la lista completa de candidatos de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Los apoderados Alejandro Carrancio, Juan Osaba y Luciano Gómez Alvariño fundamentaron su pedido en la reconfiguración de la nómina tras la renuncia del primer candidato a diputado nacional por la Provincia, José Luis Espert, y de dos integrantes más. El objetivo es garantizar la transparencia y el acceso a la información del electorado.

En base a este pedido, la Junta Electoral y el Ministerio del Interior solicitó saber si es «materialmente posible» hacerlo, cuáles serían los costos asociados, el tiempo que demandaría la nueva impresión y la fecha estimada de entrega de los afiches en caso de que la medida sea aprobada. Ahora la Justicia tiene un plazo de 24 horas para expedirse.

Qué dijo La Libertad Avanza sobre las reimpresión de afiches y boletas de cara a las elecciones 2025

Ante la reconfiguración de la lista, los apoderados solicitaron que se adecuara el orden mediante el corrimiento de los candidatos, respetando la alternancia de género establecida tanto por el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral como por el artículo 7 del Decreto 171/2019.

Esta cuestión generó un debate judicial, ya que una resolución de primera instancia del 8 de octubre había declarado la inconstitucionalidad de ese artículo, disponiendo el corrimiento natural directo de la candidata ubicada en el segundo lugar.

Frente a la urgencia de los plazos electorales, la alianza apeló la decisión ante la Cámara Nacional Electoral. El tribunal resolvió el 11 de octubre de 2025 «adecuar la lista… de conformidad con la pauta de sustitución establecida en el artículo 7 del decreto 171/19, y respetando inexorablemente la previsión de la alternancia contenida en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional”.

Esta resolución dejó firme la nueva conformación de la lista, lo que desencadenó el pedido de reimpresión de los carteles informativos.

Se destacó que, a diferencia de la Boleta Única de Papel (BUP), que solo consigna a los cinco primeros candidatos de cada lista, los afiches de exhibición constituyen el único instrumento oficial disponible para que la ciudadanía pueda conocer la totalidad de la oferta electoral.