Acuerdo con Estados Unidos: el viaje de Javier Milei a Washington será clave para las definiciones económicas

Hay expectativa por las definiciones económicas que surgirán del viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos. Se espera que durante su visita se conozcan mayores detalles sobre el alcance y la implementación del acuerdo con el Tesoro norteamericano, un respaldo considerado “crucial” por el oficialismo para dar certidumbre a la economía en el corto plazo, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

La intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario buscó principalmente garantizar la estabilidad y evitar presiones sobre el tipo de cambio antes de las elecciones, así lo explicó el economista Pablo Wende en su columna en Río Negro Radio.

La intención es “disuadir la especulación contra el peso” y mostrar un fuerte respaldo internacional, minimizando la necesidad de que el Banco Central utilice sus reservas.

Si bien la agenda del presidente incluye un encuentro con su par estadounidense, Donald Trump, el foco está puesto en las precisiones que puedan surgir de allí sobre el paquete de ayuda financiera y las posibles contrapartidas.

La ayuda del Tesoro americano lo que le da al Gobierno es la tranquilidad de llegar a las elecciones sin un salto cambiario”. Pablo Wende.

«Ahí (en la reunión) vamos a tener un poco más de detalle de en qué consiste el acuerdo entre Argentina y los Estados Unidos», agregó.

El debate que se generó por la intervención de Estados Unidos

El anuncio del acuerdo con Estados Unidos generó un fuerte debate político a nivel nacional. Desde sectores de la oposición como el kirchnerismo surgieron críticas centradas en una “pérdida de soberanía y el riesgo de entregar la patria».

Las principales preocupaciones apuntan a la dependencia que genera el respaldo norteamericano y la incertidumbre sobre qué ocurrirá en el mercado una vez que ese apoyo se retire. La discusión también se extiende a las inversiones, donde se cuestiona si la llegada de grandes capitales extranjeros implica una «entrega de los recursos naturales».

Desde la perspectiva de Wende, el respaldo de Estados Unidos es «muy bueno» para un país como Argentina, que es bimonetario y no emite los dólares que necesita su economía. El analista consideró que el gobierno le presentó a Washington un «problema de liquidez» temporal, causado por la incertidumbre electoral, y que la intervención es la solución a ese problema puntual. Para Wende, la única forma de explotar los recursos y cambiar la matriz productiva del país es con grandes inversiones, ya que no hay capitales locales suficientes para hacerlo.

Inversiones: el RIGI y el desembarco de Open AI

El contexto del viaje está marcado por el anuncio del sábado sobre la potencial instalación de un hub tecnológico de inteligencia artificial que podría emplazarse en la Patagonia.

Se estima proyecto de la empresa de inteligencia artificial Open AI, demandaría inversiones por 25.000 millones de dólares y se canalizaría a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La elección de la Patagonia como sede responde a una ventaja estratégica: el clima frío de la región permite un ahorro sustancial en los costos de energía necesarios para refrigerar las grandes terminales tecnológicas que requieren el proyecto, además de la disponibilidad de gas.

Acuerdo entre YPF y ENI para el gas

En el sector energético, también hubo noticias importantes en la semana. El viernes se oficializó un acuerdo clave entre la petrolera nacional YPF y la compañía italiana ENI. El proyecto conjunto demandará una inversión de 20.000 millones de dólares, fondos que estarán destinados a acelerar la producción de gas en Vaca Muerta y a desarrollar la infraestructura necesaria para su transporte, como gasoductos y buques de exportación.

«Para explotar los recursos naturales que pueda tener Argentina hacen falta miles de millones de dólares», señaló Wende.

Esta inyección de capital extranjero es fundamental para comprender la drástica transformación de la balanza energética argentina. Wende detalló que en menos de cinco años, el país pasó de tener un déficit energético superior a los 10.000 millones de dólares a registrar un superávit actual de 10.000 millones. La proyección para el año 2030 es aún más ambiciosa, con una balanza comercial energética favorable en 30.000 millones de dólares.