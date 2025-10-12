Tensión electoral: el fiscal rechazó reimprimir las boletas y crece la presión sobre la Cámara Nacional Electoral

El fiscal descartó reimprimir las boletas en Buenos Aires y advirtió que se pondría en riesgo la elección.

El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, descartó la posibilidad de reimprimir las boletas electorales en la provincia de Buenos Aires y advirtió que hacerlo «pondría en riesgo la realización de las elecciones». De esta manera, avaló el rechazo de la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense y dejó la definición final en manos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La controversia se originó a partir del reclamo de La Libertad Avanza (LLA), que solicitó modificar las boletas ya impresas porque aún figura en ellas la imagen de José Luis Espert, quien renunció como candidato a diputado nacional. En su lugar, el espacio libertario propuso reimprimir los materiales con el nombre de Diego Santilli, recientemente habilitado por la Justicia para encabezar la lista, según informó Infobae.

Sin embargo, el fiscal González sostuvo que la medida es «imposible en términos técnicos y temporales», basándose en informes del Correo Argentino y la Dirección Nacional Electoral, los organismos responsables del proceso de impresión y distribución de las boletas únicas de papel (BUP). Según esos reportes, las tareas de verificación de calidad, numeración, encuadernado, escaneo y armado de bolsines ya se encuentran finalizadas.

«No existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección«, sostuvo el fiscal en su dictamen, al que accedió Infobae. «Ordenar una nueva impresión sería inoficioso e ineficaz, incluso bajo las previsiones de los recurrentes», agregó.

El representante del Ministerio Público Fiscal recordó que el 11 de octubre venció el plazo legal para enviar los archivos a imprenta y que la confirmación definitiva de la lista de LLA llegó después de esa fecha, lo que impidió cumplir los pasos previstos en la normativa electoral.

Además, González citó antecedentes similares donde la Cámara Nacional Electoral resolvió mantener las boletas ya impresas para no alterar el cronograma, como ocurrió en Santiago del Estero, cuando una decisión de la Corte Suprema obligó a utilizar los materiales disponibles ante la falta de tiempo operativo.

En su dictamen, el fiscal fue categórico: «Retrotraer el cronograma electoral a instancias ya superadas resulta extremadamente complejo. Cuando lo que está en juego es la propia realización de la elección, la conclusión es forzosa».

El debate legal y político

Ayer, la Cámara Nacional Electoral, presidida por Daniel Bejas, devolvió la apelación presentada por LLA a la Junta Electoral bonaerense al advertir que no se había solicitado la opinión de las demás fuerzas políticas, un paso necesario para garantizar el derecho de defensa y el principio de bilateralidad.

La Junta Electoral, por su parte, ya había rechazado el pedido de reimpresión argumentando no sólo la “imposibilidad material y temporal”, sino también la «improcedencia jurídica» de la solicitud. En su resolución, advirtió que modificar el proceso en esta instancia «contradice el régimen de plazos y competencias establecido por el Código Electoral Nacional» y que implicaría un gasto adicional superior a 12.100 millones de pesos, no contemplado en el presupuesto.

El tribunal también subrayó que alterar los tiempos previstos supondría un «riesgo institucional» para el desarrollo del acto electoral, programado para el 26 de octubre.

El reemplazo de Espert

La disputa judicial se produce tras la renuncia de José Luis Espert, en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con un empresario condenado por narcotráfico. En su lugar, la CNE habilitó finalmente a Diego Santilli para encabezar la lista bonaerense de La Libertad Avanza, seguido por Karen Reichardt, que mantendrá su segundo lugar en la nómina.