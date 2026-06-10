La Municipalidad de Bariloche salió al cruce de la infracción y defendió la extracción de pinos en la Costanera

Sigue la polémica por el volteo de decenas de árboles que estaban ubicados a lo largo de la avenida 12 de Octubre en la Costanera de Bariloche. (Foto de archivo de Alfredo Leiva)

El Gobierno municipal salió este miércoles al cruce de la infracción que el Servicio Forestal Andino Bariloche le aplicó a la Municipalidad por haber incumplido el plan de trabajo aprobado y por apeo sin autorización de decenas de árboles ubicados en la zona próxima a la Costanera.

El subsecretario de Parques y Jardines de la municipalidad, Germán Fritz, explicó este miércoles que la decisión de extraer los pínos oregon y otros árboles de la avenida 12 de Octubre, en la zona de la Costanera de Bariloche, estuvo fundamentada en motivos de seguridad.

Afirmó que fue para prevenir riesgos relacionados con la posible caída de ramas. Recordó que en ese sector ya se habían producido problemas de ese tipo “y existía el riesgo de que podían caerse (alguno de los árboles o ramas) en cualquier momento” con el peligro que representaba para las personas. Comentó que había que prevenir lo que se llama “el daño temido”. Fritz sostuvo que el municipio tiene competencia para hacerlo.

Desde el Gobierno municipal justificaron el apeo en la ordenanza 1417/2004 de preservación, conservación, mejoramiento, recuperación y ordenamiento del arbolado público.

El artículo 17 de esa norma ordena que “deberán preservarse áreas en las que aquellas especies ya establecidas en el arbolado urbano otorguen una identidad especial, siempre y cuando éstas no tengan un crecimiento desproporcionado en cuanto a volumen, y no ocasionen inconvenientes de roturas de calles y veredas, o afecten otros condicionantes urbanísticos implementados o a implementar (Ejemplo: recovas, necesidad de mayor circulación, etc.) o interferencias con el alumbrado público o que generen conos de sombra”.

Mientras que el asesor legal del Ejecutivo municipal, Martín Domínguez, comunicó que «se hizo el descargo y está ya presentado». «Entendemos que es más un pedido de explicaciones que una sanción o multa».

Setenta árboles fueron cortados

Fritz informó que se retiraron 70 árboles de la avenida 12 de Octubre y de plazas, como la de la Catedral de Bariloche. Sin embargo, el Servicio Forestal Andino Bariloche había autorizado el 12 de mayo último, tras la evaluación correspondiente, el apeo o la extracción en la vía pública de 16 pinos insigne, seis pinos oregón, un roble pellín enfermo, dos álamos, un aliso, un abias alba y dos macrocarpas “los cuales están localizados en la Avenida 12 de octubre al 1300, Vicealmirante O´Connor al 200, 12 de Octubre al 600, Moreno al 400 y en el paseo de la Costanera altura 700- 900”.

También, autorizó “la poda de dos pino oregon y dos macrocarpas en plaza Italia”, ubicada en Vicealmirante O´Connor y Rolando, en el centro de Bariloche.

Fritz admitió que se excedieron el retiro de los árboles autorizados. Señaló que se resolvió ejecutar esos trabajos por el alto costo que demanda el operativo para extraer los árboles.

Además, dijo que el municipio tiene competencia para hacerlo. Y afirmó que no fue una medida “desatinada”. Al contrario, dijo que fue una decisión apropiada. Mencionó que por la avenida 12 de Octubre circulan alrededor de mil automotores por hora y advirtió que “las probabilidades de que caiga una rama de los pinos eran altísimas”.

“Si se hizo de manera apresurada puede ser objeto de discusión, pero estoy convencido de que estuvo bien hecho”, aseveró Fritz.

Lo que decía el acta de infracción

El Servicio Forestal Andino Bariloche labró el 26 de mayo pasado el acta de infracción contra el municipio por “el incumplimiento total o parcial de planes de trabajo aprobados” y por “arrancar, abatir o lesionar árboles, extraer savia o resina sin autorización”.

“Se realizó el corte de 40 árboles exóticos de especie pino, oregon, insigne, macrocarpa, a lo largo de la avenida 12 de Octubre, fuera de lo autorizado por el Servicio Forestal Andino Bariloche, bajo el permiso n° 107887/2026 y 10631/2026”, dice la información ampliatoria del acta que firmó el delegado del Servicio Forestal Andino Bariloche, Ignacio Dura. En representación de la Municipalidad firmó el acta de infracción Gastón Oscar Muñiz.

El intendente Walter Cortés se mostró con motosierra en mano en los trabajos de apeo que el municipio hizo en la avenida 12 de Octubre y defendió la decisión de haber cortado numerosos pinos por razones de seguridad, entre otras.

El destino de los árboles cortados

Dura informó el lunes al presidente de la Asociación Civil Árbol de Pie, Juan José Paterno sobre el procedimiento que desencadenó en la infracción a la Municipalidad de Bariloche.

En la nota, Dura comunicó que “no existe que no existen guías de traslado ni un cálculo de aforo, ya que no hay un permiso otorgado, estos fueron apeados sin autorización por lo que también se desconoce el destino del material forestal”.

No obstante, Fritz aseguró que está todo documentado. Indicó que contabilizaron 260 rollizos, lo que equivale a unos 243 metros cúbicos de madera.

Puntualizó que algunos rollizos fueron trasladados hasta el aserradero que la municipalidad tiene en el barrio Vivero municipal, otros fueron depositados en un predio de la playa Centenario y en el playón municipal de la avenida Esandi.