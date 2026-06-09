Sancionaron a la Municipalidad de Bariloche por el volteo de pinos en la Costanera

El Gobierno del intendente Walter Cortés volteó decenas de pinos, ubicados en la avenida 12 de Octubre porque representaban un riesgo, pero ahora el municipio fue infraccionado. (Foto: Chino Leiva)

A la polémica que originó en la población de Bariloche el volteo de decenas de árboles, sobre todo pinos, en la Costanera por parte de la municipalidad, ahora se suma otro hecho: el Servicio Forestal Andino local infraccionó al municipio por haber incumplido el plan de trabajo aprobado y por apeo sin autorización.

El acta de infracción 365 del Servicio Forestal Andino Bariloche se labró el 26 de mayo pasado. En ese documento, multó a la Municipalidad de Bariloche por “el incumplimiento total o parcial de planes de trabajo aprobados” y por “arrancar, abatir o lesionar árboles, extraer savia o resina sin autorización”.

“Se realizó el corte de 40 árboles exóticos de especie pino, oregon, insigne, macrocarpa, a lo largo de la avenida 12 de Octubre, fuera de lo autorizado por el Servicio Forestal Andino Bariloche, bajo el permiso n° 107887/2026 y 10631/2026”, dice la información ampliatoria del acta que firmó el delegado del Servicio Forestal Andino Bariloche, Ignacio Dura. En representación de la Municipalidad firmó el acta de infracción Gastón Oscar Muñiz.

El intendente Walter Cortés se mostró con motosierra en mano en los trabajos de apeo que el municipio hizo en la avenida 12 de Octubre y defendió la decisión de haber cortado numerosos pinos por razones de seguridad, entre otras.

Lo autorizado por el SFA

Según la información pública a la que Diario RÍO NEGRO accedió, el Servicio Forestal Andino autorizó el 12 de mayo último, tras la evaluación correspondiente, el apeo o la extracción de especies en la vía pública.

Y señaló: 16 pinos insigne, seis pinos oregón, un roble pellín enfermo, dos álamos, un aliso, un abias alba y dos macrocarpas “los cuales están localizados en la Avenida 12 de octubre al 1300, Vicealmirante O´Connor al 200, 12 de Octubre al 600, Moreno al 400 y en el paseo de la Costanera altura 700- 900”.

Además, el documento indica que también se autorizó “la poda de dos pino oregon y dos macrocarpas en Plaza Italia”, ubicada en Vicealmirante O´Connor y Rolando, en el centro de Bariloche.

Este lunes 8 de junio, Dura informó al presidente de la Asociación Civil Árbol de Pie, Juan José Paterno sobre el procedimiento que desencadenó en la infraccón a la Municipalidad de Bariloche.

Se desconoce el destino del material

En la nota, Dura le adjuntó los permisos otorgados oportunamente al municipio por el Servicio Forestal Andino Bariloche “y posterior acta de infracción número 365/2026 por haber incumplido el plan de trabajo aprobado y apeo sin autorización”.

“Cabe mencionar que la especie Insigne autorizada, la cual detalla el permiso 10787/2026 corresponde (como referencia) de la Plaza Perito Moreno hasta la terminal de ómnibus”, comunicó Dura.

Además, le informó a la Asociación Civil Árbol de Pie que “no existe que no existen guías de traslado ni un cálculo de aforo, ya que no hay un permiso otorgado, estos fueron apeados sin autorización por lo que también se desconoce el destino del material forestal”.