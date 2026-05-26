Bariloche cambia la fisonomía de la costanera con el apeo de 40 pinos

El apeo de pinos oregón de la costanera de Bariloche comenzó el sábado y continúa. Serán derribados 40 ejemplares. Foto: Chino Leiva

La municipalidad de Bariloche inició una intervención en la costanera, en un tramo de 900 metros entre el puerto San Carlos y la estación de servicio ACA, con el apeo de 40 pinos oregón considerados un “riesgo real” por su añosidad y estado actual.

La intervención se inició el sábado con la presencia del propio intendente Walter Cortés quien desde el inicio de la gestión advirtió un plan de recambio de la costanera e incluso una de las preguntas del referéndum frustrado apuntaba a tener el aval de la comunidad para el retiro de los pinos, un tema que genera polémica y que años atrás -durante otra gestión- tuvo una medida cautelar judicial ante un amparo de ambientalistas.

“La idea es eliminar el riesgo, había un riesgo real con árboles con procesos de sobremadurez, con indicadores llamativos en el estado del follaje y fustes, y cuando existe un riesgo en una zona de alta transitabilidad, urbana, el riesgo se transforma en peligro”, afirmó a Diario RÍO NEGRO Germán Fritz, subsecretario de Parques y Jardines de la Municipalidad.

Los pinos de la costanera de Bariloche presentaban «riesgo», según el Ejecutivo que decidió el apeo. Foto: Chino Leiva

La decisión municipal recibió críticas encendidas por redes sociales, entre ellas por parte de la concejal opositora Julieta Wallace (Incluyendo) que acusó al intendente de “llevarse puesto 100 años de historia”. La edil fue autora de una ordenanza de protección del arbolado público que el jefe comunal vetó.

Los pinos oregón tienen entre 75 y 80 años plantados en la costanera de Bariloche -sobre el boulevard y en la vereda que da al lago- y originalmente el objetivo fue crear una cortina para frenar el avance del viento proveniente desde el lago hacia las edificaciones ubicadas a la vera de la arteria troncal de la zona céntrica de la ciudad.

La intervención con el apeo de pinos se da en un trayecto de 900 metros de la costanera de Bariloche. Foto: Chino Leiva

La decisión del municipio y los motivos

Fritz remarcó que fueron múltiples los motivos para avanzar en la decisión del apeo de 40 de los 70 pinos oregón plantados en la costanera, entre ellos además de la cuestión de seguridad en la transitabilidad, también la posibilidad de ingreso de mayor luz solar al bajar el nivel de vegetación en altura y despejar el paisaje para poder visualizar el lago Nahuel Huapi desde las dos manos de la arteria.

El titular de Parques y Jardines dijo además que el proyecto de la costanera es “parte de un mejoramiento integral de plazas” que se proyecta luego de un relevamiento realizado en distintos espacios públicos que requieren “raleo selectivo de árboles” y renovación e instalación de juegos infantiles.

Las tareas con personal municipal comenzaron el sábado y este martes continúan, por lo que se encuentra restringido el tránsito en la avenida 12 de Octubre entre Villegas y Otto Goedecke.

La madera de los pinos apeados de la costanera de Bariloche se reutilizará para mobiliario urbano y otros elementos de uso social. Foto: Chino Leiva

El funcionario dijo que luego del apeo, “la idea es una parquización mixta repoblando el boulevard con rosales y otras especies, para lo cual hay que gestionar el sistema de riego”.

Fritz dijo que previo a realizar el apeo se consultó con el área de Legales del municipio que ratificó que el estado del amparo y la medida cautelar que años atrás frenó la quita de los pinos había prescripto, por lo que no había impedimento legal.

La madera que se extrae del apeo será reutilizada en bancos de plazas, mobiliario y otros elementos de uso social. Temporalmente se retiran hasta la playa Centenario, en la zona del Ñireco, y luego se realizará una “cubicación” para “obtener el volumen de madera extraído” y tener una especie de inventario.