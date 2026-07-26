«Dólar, mora récord y las PASO»: los tres frentes que desvelan a Javier Milei de cara a las elecciones 2027

Con la mirada fija en su proyecto de reelección para 2027, la Casa Rosada busca apurar los tiempos políticos. La urgencia del presidente Javier Milei por suspender las PASO no solo responde a un intento de reducir el gasto público, sino a un frío cálculo de ingeniería financiera: patear la incertidumbre electoral hacia adelante y liquidar la ventana de inestabilidad que históricamente paraliza a los mercados entre las primarias y las generales.

El plan del oficialismo tiene un anclaje claro en las variables macroeconómicas. Mientras el equipo económico que lidera Luis Caputo se esmera por mostrar los vencimientos de deuda bajo control y festeja un Riesgo País en torno a los 440 puntos básicos, en los pasillos de Balcarce 50 admiten una preocupante grieta en la economía real. La «macro» muestra números verdes, pero la «micro», el consumo, el sueldo de bolsillo y la calle, corre marcadamente de atrás.

La brecha de la «K»: Vaca Muerta vuela pero el consumo se hunden

Un informe reservado de la consultora 1816, de atenta lectura en el círculo rojo libertario, le puso cifras a la disparidad que inquieta a los armadores políticos de La Libertad Avanza. El país atraviesa una recuperación en forma de K, donde dos sectores dinámicos traccionan el crecimiento mientras la economía tradicional sigue atrapada en la recesión.

Los datos exponen con claridad el doble impacto del modelo:

Los sectores que despegan: la actividad energética, impulsada por el récord de producción en Vaca Muerta , y el sector agropecuario registraron un crecimiento del 27% y 15% respectivamente desde noviembre de 2023.

la actividad energética, impulsada por el récord de producción en , y el sector agropecuario registraron un crecimiento del respectivamente desde noviembre de 2023. Los sectores que menos crecieron: la industria, la construcción y el comercio minorista muestran registros inferiores a los de la gestión anterior, destruyendo puestos de trabajo formales en los grandes aglomerados urbanos.

“Los sectores que están empujando la reactivación son todos los que no tienen que ver con ‘la calle’ ni con las grandes urbes”, confió una alta fuente gubernamental a Infobae, admitiendo la dificultad para absorber la mano de obra desocupada de los centros urbanos golpeados por la caída del consumo.

Alerta por la mora récord en los jóvenes

La fragilidad del mercado laboral se trasladó de lleno al sistema financiero doméstico. Datos recientes del Banco Central (BCRA) revelan que la morosidad de los hogares subió un 12,8% en mayo, alcanzando la marca más alta de los últimos 20 años.

El dato que más enciende las alarmas en el «Triángulo de Hierro» es el perfil de los deudores: la irregularidad en el segmento de 18 a 25 años supera el 40%. Se trata del núcleo duro del voto joven libertario, hoy atrapado en los vencimientos de tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Por esa razón, la administración central presiona al Banco Nación y a la banca privada para crear programas de consolidación de deudas a tasas competitivas, buscando rescatar crediticiamente a su propio electorado.

Como si el panorama económico no fuera lo suficientemente complejo, los errores de vocería volvieron a desatar la furia en Balcarce 50. Un traspié comunicacional del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien dejó entrever erróneamente que el dólar podría trepar a $1.800 en cuestión de meses, provocó un profundo malestar entre los coordinadores del Gabinete.

“Le estás diciendo al ahorrista que no le conviene poner un plazo fijo en dólares. Es increíble”, protestó un importante armador de la mesa política, según Infobae. El episodio reabrió las críticas internas sobre la degradación de la vocería y expuso las filtraciones de las disputas ministeriales.

En paralelo, el Gobierno continúa hilvanando acuerdos tácticos de gobernabilidad. Tras recibir con honores al santafesino Maximiliano Pullaro, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, prepara una foto estratégica en su despacho con los referentes cordobeses Gabriel Bornoroni y Luis Juez para marcarle la cancha al gobernador Martín Llaryora, demostrando que la rosca por los votos para blindar las reformas no se detendrá durante el receso de invierno.

Con información de Infobae.